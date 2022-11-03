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AGEYV’den kitap yardımı

Akın Global Eğitim ve Yardım Vakfı (AGEYV), Yozgat’ta “Köy Okullarına Kitap Yardımı Projesi” kapsamında okul ziyareti gerçekleştirdi.

03 Kasım 2022 Perşembe 02:11
AGEYV’den kitap yardımı

Akın Global Medikal’in sahibi Mustafa Kemal Akın tarafından 2020 yılında Ankara’da kurulan ve Türkiye’nin 81 iline gıda kolisi, market kartı, kıyafet, bot mont, ev eşyası ve nakdi yardımları ulaştırarak ihtiyaçlı kişilere nefes aldırmak için uğraşan Akın Global Eğitim ve Yardım Vakfı, projeleri ile hayatlara dokunmaya devam ediyor. Vakfın öne çıkan projelerinden biri olan Köy Okullarına Kitap Yardımı Projesi ile birlikte Türkiye’nin dört bir yanından başvuruda bulunan okullara kitap yardımında bulunmaya devam eden AGEYV, Ekim ayında Sarıkaya ilçesindeki ortaokulu ziyaret etti. 
İlgili okula kitap ve kırtasiye yardımında bulunan AGEYV, okulda okuyan çocukların yoğun sevinç ve ilgisiyle karşılaştı. AGEYV görevlileri, öğrencilerle birlikte kitapları ve kırtasiye ürünlerini okul kütüphanesine yerleştirmenin yanı sıra çocuklarla birlikte drama etkinliği gerçekleştirerek; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı da coşkulu bir şekilde kutladı.
Her ay farklı bir okula kitap yardımında bulunarak en uzak şehirlerdeki ihtiyaçlı okullara bile ulaşmaya çalışan AGEYV, vakfın faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi almak veya vakfın gönüllüsü olarak yardım faaliyetlerinde yer almak isteyenleri vakfın internet sitesini ziyaret etmeye davet ediyor. Detaylı bilgi almak için www.ageyv.org.tr adresinden vakfın internet sitesini ziyaret edebilir ya da ageyvonline kullanıcı adı ile vakfı sosyal medya üzerinden takibe alabilirsiniz. »Haber Merkezi 

Anahtar Kelimeler:
AGEYVden Kitap Yardımı
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