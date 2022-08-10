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Ağaç fenerleri takılıyor

Çekerek ilçesine bağlı Özükavak beldesinde, belediye tarafından peyzaj çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

10 Ağustos 2022 Çarşamba 02:11
Ağaç fenerleri takılıyor

Belediye tarafından yapılan çalışmalar ile beldeye yeni bir görünüm kazandırılırken, ilklerde gerçekleşiyor. Çocuk oyun parkından meydana yapılan Özükavak tabelasına kadar birçok ilk yapılan belde de bir yenilik daha gerçekleştirildi. Belediye binası önünde ve yanında yer alan parklarda dahil olmak üzere tüm ladin ve çam ağaçlarına ağaç fenerleri takıldı. Yapılan peyzaj çalışması ile beldeye yeni görünüm kazandırıldığını vurgulayan Belediye Başkanı Oğuz Ünal, “ Yapmış olduğumuz çalışmalarımız ile beldemiz yeni bir görünüm kazandı. Belediyemiz tarafından yapmış olduğumuz yol, kaldırım ve birçok çalışmalarımızın yanı sıra peyzaj çalışmalarımızı da aralıksız sürdürüyoruz. Çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarına bir yenilik daha katarak belediyemiz önünde ve yanda yer alan parkta dahil olmak üzere oradaki tüm ladin ve çam ağaçlarımızın aydınlanması ve yeni bir görsellik katacak olan ağaç fenerlerimizde yapılıyor” dedi. »Haber Merkezi

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Ağaç Fenerleri Takılıyor
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