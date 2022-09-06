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Af başvuruları başladı

5 Temmuz 2022’de Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinden ilişiği kesilenlerle, bu fakültelerde yer alan bir programı kazandığı halde kayıt yaptıramayanların geri dönebilmesine imkân sağlayan af başvuruları başladı.

06 Eylül 2022 Salı 02:11
Af başvuruları başladı

Yapılan duyuruda, 7 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 17:00’de sona erecek başvuruların https://aof.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılabileceği belirtildi. 5-30 Eylül 2022 tarihleri arasında af başvurusunu tamamlayan adayların kayıt işlemlerini 10-14 Ekim 2022; 4 Ekim-7 Kasım 2022 tarihleri arasında af başvurusunu tamamlayan adayların ise kayıt işlemlerini 6-10 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacağı açıklandı.
Kaydı silinip 7417 sayılı Kanun (Af) çerçevesinde 10-14 Ekim 2022 tarihleri arasında kayıt yaptıran öğrenciler “Ders Ekleme” işlemlerini 10-17 Ekim 2022 tarihlerinde yine https://aof.anadolu.edu.tr adresinden yapmaları gerektiği hatırlatıldı. Duyuruya göre kesin kayıt başvuruları internet ortamında çevrimiçi yapılacak posta/kargo ile kayıt yapılmayacak. »İHA

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Af Başvuruları Başladı
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