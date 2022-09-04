ADIM ADIM UNESCO

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Yozgat Yatırım Destek Ofisi’nin başvuru sahibi ve yürütücüsü olduğu UNESCO Dünya Mirası Gönüllüleri Programı ‘Bath in Basilica Therma’ sona erdi.

Yozgat Valiliği, Sarıkaya Belediyesi, Bozok Üniversitesi ve Yozgat İl Kültür Turizm Müdürlüğü paydaşlığında 15 gün süren etkinliğe İsveç, Fransa, Pakistan, Mısır, Mali ve Türkiye’den 13 gönüllü katıldı.

Gönüllüler, Kültürel Miras Atölyeleri, Kazı Çalışmaları, Film Atölyeleri, Fotoğraf Atölyeleri, Tarihi ve Kültürel Alanlarda Bilgilendirmeler ve benzeri faaliyetlere katılarak program sonunda düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Gerçekleşen programa Vali Ziya Polat, Kaymakam Samet Serin, Belediye Başkanı Ömer Açıkel ve ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi Müdürü Doğu Sezen katıldı.

Düzenlenen sertifika töreninde konuşan Belediye Başkanı Ömer Açıkel, “Basilica Therma adıyla bilinen Tarihi Roma Hamamı 2017'den beri UNESCO Dünya Mirası Geçici listesinde yer almakta. ORAN Kalkınma Ajansı, Yozgat Valiliği ve Sarıkaya Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüğümüz bir proje kapsamında UNESCO Dünya Gönüllülük Listesine bu sene için Türkiye'den giren iki yerden birisi olduk. Ben huzurlarınızda ORAN Kalkınma Ajansına ve Yozgat Valimize çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Bu proje kapsamında UNESCO gönüllülerinden oluşan 13 tane gönüllümüz 15 gün boyunca Sarıkaya da kaldılar. Hem Sarıkaya'nın hem de Yozgat'ın tarihi yerlerinde UNESCO'nun belirlediği çeşitli etkinlikleri yaptılar. İnşallah bugün de bu etkinliğin sonucunda sayın valimizin teşrifiyle bir sertifika töreni gerçekleştirmiş olduk. Roma Hamamının tanıtımına katkı sağlamasını umut ediyorum. İnşallah kalıcı listede yer alabilmemiz için de bir basamağı atlamış olduğumuzu düşünüyorum. Emeği geçen herkese, başta sayın valimize huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum.” dedi.

‘HEP BERABER TANITMAYA DEVAM’

Yıllar sonra Tarihi Roma Hamamına dokunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Vali Ziya Polat ise, “Geçici listeye alınan hamamımıza bu sene sağ olsun devletimizin imkânları ile en azından gelen insanlarımızı rahatça gezdirebileceğimiz, yürüyüş yolları, karşılama ofisi ve satış reyonları yapılıyor. Teli kaldıracağız demiştik ilk geldiğimiz sene. Müteahhidimiz de burada ve inşallah en geç Aralık da süresi bitiyor. Biz daha erkene çekmek için müteahhidimize destek oluyoruz. Burası sadece Sarıkaya'nın değil, Yozgat'ın markası. Aynı zaman Türkiye'nin markası. Bu markayı daha iyi tanıtmak için de projeler yapılıyor. Yaptığımız bu projede, başkan da söyledi listeye alınmak için yapılacak başvuru dosyasında bize güç verecek onlardan birisi. Yapılan çevre düzenlemesi işleri ile beraber inşallah ilerleyen yıllarda kalıcı liste için de başvurumuzu yapacağımızı düşünüyoruz. Bir sonrakine inşallah tekrar UNESCO markası damgasını Sarıkaya'ya vuruyoruz. Aynı zamanda da Yozgat'a da vurmak için uğraşıyoruz. Geçtiğimiz aylarda başvurusunu yaptık. Tabii sonuçlanmadığı için açıklanmadı ama şuan Türkiye'den UNESCO Öğrenen Şehirler programına başvuran iki şehirden biriyiz. Mayıs ayında, Haziran ayında açıklanacağını düşünmüştük ama biraz uzadı. Türkiye'den gönderilen iki dosyadan birisi Yozgat. Sağolsun Yozgat destek ofisimiz dosyasını hazırladı. Şu an UNESCO Paris'te herhalde bildiğim kadarıyla Eylül ayı içerisinde açıklayacak kimin alacağını. Biz inşallah yiğitler şehri Yozgat'ın da UNESCO Öğrenen Şehirler listesine alınması için çaba sarf edeceğiz. Bu sene olmazsa seneye başvuracağız. UNESCO damgasını biz Yozgat'a, Sarıkaya Roma Hamamı ile birlikte getirmek istiyoruz. UNESCO'yu da her yaptığımız işte yan yana koyuyoruz ki marka değerini tarihi hamamımızla, Yozgat'ımız ile eşleştirmek istiyoruz. Tekrar projeyi hazırlayan ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Destek Ofisine teşekkür ediyorum. Kaymakamımıza, kültürcü müdürümüze teşekkür ediyoruz. Tabii ki en büyük teşekkürü misafirlerimize ediyoruz. Onları burada görmekten, burada ağırlamaktan memnun olduğumuzu belirtiyoruz. Hep beraber tanıtmaya devam.” açıklamasında bulundu.

UNESCO DÜNYA MİRASI GÖNÜLLÜLERİ KAMPANYASI NEDİR?

WHV Girişimi, gençleri somut eylemlerde bulunmaya ve Dünya Mirası alanlarının korunması, muhafaza edilmesi ve tanıtılmasında aktif rol oynamaya teşvik etmek için 2008 yılında başlatılmıştır. Gençlik örgütleri veya kurumları tarafından, Dünya Mirası alanlarının korunma durumu için birlikte çalışan çok sayıda paydaş ve ortakla iş birliği içinde düzenlenen eylem kamplarından oluşmaktadır. Girişim, ortak kültürel ve doğal mirasın korunması için uygulamalı bilinçlendirme faaliyetleri yoluyla ulusal ve uluslararası gönüllüleri harekete geçirmektedir.

UNESCO Dünya Mirası Eğitim Programı çerçevesinde, Girişim, Uluslararası Gönüllü Hizmet Koordinasyon Komitesi (CCIVS) ile iş birliği içinde 2008 yılında başlatılmıştır. Toplumsal gelişimin Dünya Mirasının korunmasıyla birlikte yürütülmesinin öneminin vurgulandığı küresel salgın sonrasında, Dünya Mirası Gönüllülerinin (WHV), Dünya Mirasına yönelik çaba ve eylemlerini harekete geçirmesi amacıyla gençlerin ve toplulukların katılımını desteklemesi konusundaki çabaları paha biçilemez.

UNESCO Dünya Mirası Eğitimi (WHE) Programı çerçevesinde, bu yıl “Dünya Mirasına Yönelik Dayanıklılık ve Yeniden Harekete Geçirme” başlığı altında yapılan kampanyaya Yozgat ve İzmir illeri dahil olmaya almaya hak kazandı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, UNESCO Dünya Mirası Gönüllüleri 2022 Kampanyasına, 29 ülkeden 56 miras alanıyla ilgili 59 proje kabul edildi. Dünya Mirasını koruma, muhafaza etme ve tanıtma ortak amacına yönelik eylemler gerçekleştirmeyi taahhüt eden, 18 ila 30 yaş arası gönüllülerle çalışan 44 kuruluş ilgili kampanyada yer almakta.

WHV - BATH İN BASİLİCA THERMA PROGRAMI

Orta Anadolu Kalkınma Ajansının başvuru sahibi olduğu programın paydaşları: Yozgat Valiliği, Sarıkaya Belediyesi, Bozok Üniversitesi ve Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’dür.

Programın amacı ise Sarıkaya ilçesinde bulunan 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınan Sarıkaya Roma Hamamı’nın uluslararası mecralarda tanıtımını, yerelde ve dünyada bilinirliğinin artırılmasıdır.

TARİHİ ROMA HAMAMI

Antik Dönemde Aquae Sarvenae ve Basilica Therma diye adlandırılan Sarıkaya, o dönemde de önemli bir kaplıca merkeziydi. Roma Dönemine ait hamamın yalnızca tonozlu mekânına geçişi sağlayan arkat dizileri ile bunun üzerindeki boğa başlı kornet motifli süslemeleri günümüze kadar gelebilmiştir.

Yapı Roma Dönemi’nde (M.S 2.yy’da) bölgede bulunan ve Aquae Sarvenae olarak adlandırılan termal kaynağın üzerine inşa edilmiştir. Roma mimarisinin Anadolu’da korunmuş olan en ünik termal hamam yapısıdır. Hıristiyanlığın bölgede yayılmasından sonra Roma Hamamının kuzey kısmına bir kilise eklenerek ismi bu binaya atfen Basilica Therma olarak değiştirilmiştir. M.S. 451 yılına kadar Basilica Therma bir piskoposluk merkezi olmuştur.

Sonraki dönemlerde de insanlar hamamın şifalı kaynaklarından faydalanmıştır. Günümüzde yapının ana bölümleri olarak batıya dönük bir fasad, bunun önünde büyük termal havuz, cephe gerisinde iç havuz ve bunun doğusunda üçüncü bir havuz göze çarpmaktadır. 30 metre uzunluğundaki cephenin kuzey ve güney uçlarında yarım daire planlı iki havuzcuk mevcuttur. Cephenin arkasında iki taraftan merdivenle inilen ve öndeki büyük havuza kemerler vasıtasıyla doğrudan geçiş yapılan iç havuz bulunmaktadır.

»Muhammed Üstüntaş

