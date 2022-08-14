‘Adım Adım Çorum’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla “Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma” temalı ziyaretler kapsamında Çorum da çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Milletvekili Sedef, “Genel Başkan Yardımcımız Ankara Milletvekilimiz Mevlüt Karakaya, İl Başkanımız Agah Karapıçak, MDK Üyelerimiz Cemil Yavuz Aksu ve Kürşat Türker Ercan ile birlikte Kargı ve Osmancık ilçelerimizde vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Osmancık Belediyemizi ziyaret ederek Başkanımız Ahmet Gelgör'den çalışmaları hakkında bilgi aldık.” dedi. »Haber Merkezi