Adaylara destek

Salih Paşa Cami karşısında hizmet verecek olan Tercih Çadırı ile ilgili Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, “Doğru üniversite seçimi, mutlu bir geleceğin ilk adımıdır. Gelecek planlarınızı yaparken de yanınızda olarak 1-5 Ağustos tarihleri arasında Tercih Çadırımız Salih Paşa Camii karşısında hizmetinizde” dedi.

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