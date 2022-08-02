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Adaylara destek

Sorgun ilçesinde, belediye tarafından kurulan Tercih Çadırı ile 1-5 Ağustos tarihleri arasında üniversite adaylarına tercihleri konusunda destek sağlanacak. 

02 Ağustos 2022 Salı 02:11
Adaylara destek

Salih Paşa Cami karşısında hizmet verecek olan Tercih Çadırı ile ilgili Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, “Doğru üniversite seçimi, mutlu bir geleceğin ilk adımıdır. Gelecek planlarınızı yaparken de yanınızda olarak 1-5 Ağustos tarihleri arasında Tercih Çadırımız Salih Paşa Camii karşısında hizmetinizde” dedi. 
»Haber Merkezi 

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