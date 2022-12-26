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Adaylar parkurda

Yozgat’ta 29. Dönem POMEM giriş sınavı Polis Meslek Yüksekokulunda düzenlendi. Sınava katılan adaylar parkurda ter döktü.

26 Aralık 2022 Pazartesi 02:21
Adaylar parkurda


Adaylar 29. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamalarından geçti. Burada ter dökerek Mülakat Sınavı aşamasına geçmek isteyen adayları aileleri heyecanla dışarıda bekledi.
“UZUN ZAMANDIR 
ÇALIŞIYORUM”
POMEM giriş sınavına katılan Merve Avşar, “Çok heyecanlı hissediyorum. Uzun zamandır çalışıyorum. 2 aydır parkur sürecim oldu. Zorlu bir süreçti. Bugün hayırlısı olur inşallah.” dedi.
“İNŞALLAH KAZANIR”
Kızlarından daha heyecanlı olduklarını ifade eden Fahrettin Avşar ise, “Ben kızımdan daha çok heyecanlıyım. İnşallah kızımın başarısını bekliyorum. Parkurları geçer ve inşallah kazanır. Hayırlısı olsun.” diye konuştu.
“2 HAFTA ÖNCE PARKURA 
BAŞLADIM”
POMEM giriş sınavına katılan bir diğer aday Rabia Kışlalıoğlu, “Heyecanlı ve birazda gergin hissediyorum. Onun dışında iyi. 1 ay kadar önce spora başladım. 2 hafta öncede parkura başladım. Daha uzun gelenlerde oldu ama ben biraz geç kaldım. Yine de bence olumlu olacak ama tabi içerdeki kişilere de bağlı.” şeklinde konuştu

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Adaylar Parkurda
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