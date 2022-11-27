Açılış yapıldı



Şehit Adem Canpolat Ortaokulunu ziyaret eden Vali Polat, öğrenciler için farklı zeka alanlarını geliştirmek amacıyla okula yapılan Görsel Sanatlar Atölyesi, Akıl Zeka Oyunları Atölyesi, Müzik Sınıfı ve Kütüphane açılışını yaptı.

Okulda yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgiler alan Vali, öğretmenlerle bir araya gelerek toplantı yaptı.

Ziyaretinde Vali Polat’a, Kaymakam Yunus Polat, Belediye Başkanı Irfan Akın, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy eşlik etti. Haber Merkezi