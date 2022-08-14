Açılış yapılacak

Yeni TOKİ konutlarının bulunduğu mevkide bina tahsisi yaptıklarını belirten Hizmet İş Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, “Yozgat’ta Öz Sağlık İş Sendikası Yozgat Şubesi binamız yok. Bunun için gerekli çalışmaları yaparak inşallah Eylül ayında sendikamız binasına kavuşmuş olacak. Yozgat genelinde Hak İş Sendikası olarak şuan 5 bin 700 üyemiz bulunmakta. İnşallah şuandan itibaren Hak İş’e bağlı Öz Sağlık Sendikamız var. Öz Sağlık Sen sendikamızın binası için yaklaşık 4 bin lira kadar şuanda masraf ettik. Yeni TOKİ’nin orada yer aldık. Eylül ayı gibi de açılışını yapacağız. Büyük bir ihtimal açılışını Hak İş’in Genel Başkanı Mahmut Aslan, Öz Sağlık Başkanı Devlet Sert katılım sağlayacak. Bizim hedefimiz 5 bin 700 tane üyenin Yozgat’ta oluşması bize bir güven vermesi bizim ona bir ışık tutmamız bizi mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

“HEDEFİMİZ KADRO”

Sendika olarak en büyük hedeflerinin sözleşmeli işçilere biran önce kadro verilmesi olduğunun altını çizen Zararsız, “Hedefimiz özel idare, belediyeler kendi şirketi ile devam ettiriyor. Toplu sözleşme ile hedefimiz bir an önce kadro verilmesi maaşları aynı olup ama işinin adı kadrolu olması gibi çalışmamız var. Bunu da büyük ihtimalle Genel Başkanımız Mahmut Aslan liderliğinde bunun çalışması devam ediyor. Hedefimiz 2023 de bu taşeron olayı kalmayacak. Özel idarelerde ve belediye de çalışan işçilerimizin tamamının kadroya geçmelerini arzuluyoruz. Türkiye genelinde 25 bin tane genç işçi var. Hedefimiz bizim nasıl yolda yürürken durmak yok bizim de gecemiz gündüzümüz yok. Bu emekçi kardeşlerimize eğer hizmet verebiliyorsak vermek zorundayız. Çünkü onların bizde alacakları var onlar mazlumun önde gelenleri biz mazlumun önde gidenleriyiz. Onlar için gerekli ne varsa yapacağız hedefimiz bu” dedi.

»Sema Nur Koçaker

