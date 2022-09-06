Açılış töreni düzenlendi

Yozgat Fatih Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde düzenlenen projenin açılış törenine Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğretim elemanları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

5-11 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan “Bozok'ta İklim Değişikliklerine Uyum” projesi ile lise öğrencilerinin iklim değişikliği kaynaklı çevresel sorunların çözümüne ilişkin bilim ve teknoloji entegrasyonlu tasarım yapma becerilerini geliştirmek amaçlanıyor. Proje kapsamında akıllı teknolojiler ile soğuk hava olumsuzluklarını önleme, bitki ıslahı ve optimum hasat, akıllı sera ile verimlilik, topraksız tarım, akıllı hayvan barınakları ile verimlilik temaları çerçevesinde tasarım temelli bilimsel etkinliklere yer verilecek.

Projenin açılış konuşmasını yapan proje yürütücüsü Nurullah Korkman, proje kapsamında öğrencilerin iklim değişikliğinin neden olduğu sorunları ve yeni iklim koşullarına yönelik uyum tedbirlerini fark etmeleri ve bu sorunlar çerçevesinde çözüm yolları geliştirmelerinin hedeflendiğini söyledi.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da, 28 lise öğrencisinin 7 gün boyunca katılacağı proje de öğrencilerin iklim değişikliği kaynaklı çevresel sorunların çözümüne ilişkin bilim ve teknoloji entegrasyonlu tasarım yapma becerileri kazanacaklarını ifade etti.

Yaşlı dünyamızın bu günlere gelmesinde ve kirlenmesindeki en önemli başrolün insanlık olduğunu dile getiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “Zararın neresinden dönersek kar. Bizler bu dünyayı daha yaşanabilir bir konuma ulaştırabiliriz. Bu bilinç ve şuurla geleceğin Türkiye’sinde söz sahibi olacak gençlerimizi doğru ve kararlı bir şekilde yönlendirmek en önemli kurtuluş olacaktır. Güçlü sağlıklı ve müreffeh bir dünya için zararın neresinden dönersek kardır. Toplumumuza çevre bilincinin içselleştirilmesi, yeniden inşa edilmesi ve iklim dengesini yeniden korunması amacıyla bu tip projeleri önemsiyoruz” dedi.

Karadağ, konuşmasının devamında Yozgat Bozok Üniversitesi olarak sıfır atık projesini hayata geçirerek çevre bilincini içselleştiren gençler yetiştirmeyi şiar edinip çevre koruma duyarlılığını aşılayarak önemli mesafeler kat ettiklerini söyledi. Karadağ, üniversitenin de paydaşı olduğu projenin amacına ulaşması temennisinde bulundu.

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