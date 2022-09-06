Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 12
parçalı bulutlu
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.358,37
ALTIN
1.003,20
DOLAR
18,22
STERLİN
21,06
EURO
18,13

Açılış töreni düzenlendi

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Biriminden Öğretmen Nurullah Korkman Proje Yürütücülüğünde ve Üniversite Ziraat Fakültesi öğretim elemanları ile birlikte tasarlanan, Üniversite Zootekni Bölümü, Bahçe Bitkileri Bölümü ve Tarım Makinaları Bölümü öğretim elemanlarının danışman ve uzman olarak yer aldığı "Bozok'ta İklim Değişikliklerine Uyum: Bilim ve Teknoloji Entegrasyonlu Uygulamalar"  konulu TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazanan projenin  açılış töreni düzenlendi.

06 Eylül 2022 Salı 02:11
Açılış töreni düzenlendi

Yozgat Fatih Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde düzenlenen projenin açılış törenine Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğretim elemanları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
5-11 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan “Bozok'ta İklim Değişikliklerine Uyum” projesi ile lise öğrencilerinin iklim değişikliği kaynaklı çevresel sorunların çözümüne ilişkin bilim ve teknoloji entegrasyonlu tasarım yapma becerilerini geliştirmek amaçlanıyor. Proje kapsamında akıllı teknolojiler ile soğuk hava olumsuzluklarını önleme, bitki ıslahı ve optimum hasat, akıllı sera ile verimlilik, topraksız tarım, akıllı hayvan barınakları ile verimlilik temaları çerçevesinde tasarım temelli bilimsel etkinliklere yer verilecek.
Projenin açılış konuşmasını yapan proje  yürütücüsü Nurullah Korkman, proje kapsamında öğrencilerin iklim değişikliğinin neden olduğu sorunları ve yeni iklim koşullarına  yönelik uyum tedbirlerini fark etmeleri ve bu sorunlar çerçevesinde çözüm yolları geliştirmelerinin  hedeflendiğini söyledi.
Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da, 28 lise öğrencisinin 7 gün boyunca katılacağı  proje de öğrencilerin iklim değişikliği kaynaklı çevresel sorunların çözümüne ilişkin bilim ve teknoloji entegrasyonlu tasarım yapma becerileri kazanacaklarını ifade etti.
Yaşlı dünyamızın bu günlere gelmesinde ve kirlenmesindeki en önemli başrolün insanlık olduğunu dile getiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “Zararın neresinden dönersek kar. Bizler  bu dünyayı daha yaşanabilir bir konuma ulaştırabiliriz. Bu bilinç ve şuurla geleceğin Türkiye’sinde söz sahibi olacak gençlerimizi doğru ve kararlı bir şekilde yönlendirmek en önemli kurtuluş olacaktır. Güçlü sağlıklı ve müreffeh bir dünya için zararın neresinden dönersek kardır. Toplumumuza  çevre bilincinin içselleştirilmesi,  yeniden inşa edilmesi ve iklim dengesini yeniden korunması amacıyla  bu tip projeleri önemsiyoruz” dedi.
Karadağ, konuşmasının devamında Yozgat Bozok Üniversitesi olarak  sıfır  atık projesini hayata geçirerek çevre bilincini içselleştiren gençler yetiştirmeyi şiar edinip  çevre koruma duyarlılığını aşılayarak önemli mesafeler kat ettiklerini söyledi. Karadağ, üniversitenin de paydaşı olduğu projenin amacına ulaşması temennisinde bulundu. 
»Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Açılış Töreni Düzenlendi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meclis toplandı
Meclis toplandı
Genelge yayınlandı
Genelge yayınlandı
Tarıma su desteği
Tarıma su desteği
Çalışmalar tamamlandı
Çalışmalar tamamlandı
Dikkatleri çekti
Dikkatleri çekti
Af başvuruları başladı
Af başvuruları başladı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim