Açılış programı yapıldı

Sorgun Bilim Sanat Merkezi’nden Öğretmen Merve Şirin’in proje yürütücüsü olduğu, Üniversite Tıp Fakültesi Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Temel, Sorgun Bilsem Müdürü Yusuf Ünal, Sorgun Bilsem Müdür Yardımcısı Tuba Delice ve Gülhanım Çelik’in uzman olarak yer aldığı "Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Perma Kültür Felsefesiyle Doğada Öğreniyorum" TÜBİTAK 4004 projesinin açılış programı Sorgun ilçesinde yapıldı. Programa Sorgun ilçe protokolü, akademisyenler ve öğretmenler katıldı.

Proje kapsamında İç Anadolu Bölgesindeki illerden seçilen devlet ve özel okullarında aktif olarak görev yapan sınıf öğretmenine permakültür eğitimi verilecek. 21-27 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek proje ile İç Anadolu Bölgesinin farklı illerinden seçilen 24 sınıf öğretmeninin belirli bir program kapsamında alanında uzman eğitmenlerin uyguladıkları etkinliklerle öğretmenlerin bilgi ve donanımlarını güçlendirip zenginleştirmek, öğretmenlerin ve dolayısıyla öğrencilerinin doğaya ilgisini arttırarak çeşitlendirmek, bu alana ilgi duyan yeni nesil araştırmacılara ilham vermek amaçlanıyor.

Proje yürütücüsü Merve Şirin, TÜBİTAK’ın desteği ile Sorgun ilçesinde ikinci defa 4004 projesi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Şirin, “Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Permakültür Felsefesiyle Doğada Öğreniyorum” adlı projeyle; katılımcıların permakültür kavramını, kişisel mesleki yaşantılarına yansıtmalarını, permakültür yaklaşmışlarını benimsemelerini ve bu yaklaşım bağlanımında öğrendiklerini uygulama becerilerini geliştirimlerini hedeflemekteyiz” dedi.

Üniversite Lisansüstü Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hamdi Temel de yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Pandemi sürecinde sağlığın ne kadar önemli olduğunu gördük. Bu zamana kadar vücudumuzu, toprağımızı ve suyumuzu kirletmişiz. Bu kirlilik bitkilere ve hayvanlara sonunda da bizlere etki etmiştir. Dünyada teknolojik olarak çok çok iyi durumda olmamıza rağmen hastalıkların bir türlü önünü alamıyoruz ve bunların bir nedeninin olduğunu görüyoruz. Permakültür sistemi ile artık insanlar sağlığın önemli olduğunu anlamaya başladılar. Dolayısıyla yediklerimize, içtiklerimize çok dikkat ederek ve kendi sağlığımızı koruyabilecek bir şeyler oluşturmamız lazım. Bunu da alanında uzman hocalarımızla, vereceğimiz eğitimlerle sağlayacağız. Bu eğitimleri yapamaz isek sentetik bir hayata geçmiş oluruz. Yozgat Bozok Üniversitemiz de bu projenin önemli bir paydaşı. Proje eğitiminin verimli geçmesini temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ da çevre bilinci ve çevre algısının yaşlı dünyamız için çok daha elzem bir durum olduğunu söyledi. Özellikle salgınla birlikte doğal yaşamanın tabii gıdaları tüketmenin ne kadar önemli olduğuna dikkat çeken Karadağ konuşmasının devamında: “Permakültür ifadesini ilk kez duyanlar olabilir. Esasında yaşlı dünyamızda dünyanın hoyratça kullanılması kirletilmesi bertaraf edilmesi permakültürü de doğal olarak hayata geçirdi. Permakültür, sürdürülebilir bir dünya için bütüncül bir yaklaşımla insanlığa daha temiz bir dünya sunmanın genel bir adı. Tabi temiz ve yaşanabilir bir dünyanın anahtarı da akıl ve şuur sahibi olan insandan geçiyor. Bu dünya kirlenmişse ve yaşanmaz bir hale doğru hızla ilerliyorsa bunun öznesi maalesef bizleriz. Esasında bu projenin, bu eğitimin önemine vurgu yapacak olursak çevreye yönelik bundan sonra bilinçli tasarruflarımız olacaksa bu dünyayı daha yaşanılabilir hale getireceksek ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak hedefimizse permakültürün özü olan bireyin tabiatı ve çevreyi nasıl algıladığı ve çevreye bakış açısıyla mümkün olacaktır. Üniversite gençliği ve öğrencilerimize çevre bilinci aşılamak adına hem bireysel hem de kurumsal olarak çevre bilinci ve duyarlılığını aşıladıklarına dikkat çeken Rektörümüz, eğitim-öğretim süreçlerinde öğrencilerimizin de bu duyarlılığı içselleştirmeleri adına gerekli desteği verdiklerini dile getirdi. Sıfır atık projesiyle Yozgat Bozok Üniversitesi ailesi olarak bu bilinci içselleştirerek geri dönüşüme önemli katkılar sunduklarını vurgulayan Rektörümüz, pet şişe, metal atıklar ve kâğıt atık noktasında gerekli duyarlılığı göstererek gerek ekonomiye gerekse de çevre bilincinin oluşturulmasına katkı sağladık. Sürdürülebilir bir dünya için bu tür projelerin hayata geçmesinin önemine bir kez daha vurgu yaparak daha yaşanabilir bir dünya bilincini tüm insanlığa aşılaması noktasında projenin önemli bir çalışma olduğunu ifade etmek istiyorum.” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi

