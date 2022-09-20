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Açılış programı düzenlendi

Yozgat Müftülüğü tarafından Naciye Afet Şahin Kur’an kursunda, 4-6 yaş öğrencileri için eğitim açılış programı düzenlendi.

20 Eylül 2022 Salı 02:11
Açılış programı düzenlendi

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Ali Gülden, il genelinde bin 400’e yakın 4-6 yaş grubu öğrencinin kurslara kayıt yaptırdığını söyledi. Yaz döneminde 22 bin öğrenciye, Kur’an-ı Kerim kurslarında din, değerler ve kuran eğitimi verdiklerini belirten Gülden, bu sayıyı ileri dönemlerde daha da artırmayı amaçladıklarını söyledi. Gülden konuşmasının devamında; “Son yıllarda küresel algılarda yeni yetişen neslin durumları ile ilgili şikayet edilmekte. Neslin bozulduğu vurgulamakta. Hamt olsun sayımız artarak devam etmekte. Bu eğitim basamağında yavrularımıza Allah, din, Peygamber, devlet ve aile sevgisi değerler eğitimi verilmekte. Peygamber efendimiz çocukların yedi yaşına geldiğinde onları namazın emredilmesini tavsiye eder. 7 yaş öncesinde çocuklarımıza vakti zamanında bu bilgilerin aktarılmış olması ayrı bir önem arz eder. İşte bu eğitim ihtiyacını gidermek efendimizin tavsiyesine uymak daha huzurlu ve mutlu topluma adım atmaktır. Velilerimiz bu çağrımıza kulak verdiler ve yavrularımızı kursumuza gönderdiler. Şu an itibari ile 400 civarında il merkezinde kayıtlı öğrenci var. İlçeye bağlı kayıtlarda ise bin 400 yakın öğrenci ile beraber 4-6 yaş kayıt yaptırmış yavrularımız var. Yeni geçtiğimiz yaz döneminde yaklaşık 22 din öğrencimize Yaz Kur’an Kursunda din eğitimi, namaz surelerine ve ibadet öğretimleri gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki hedefimiz bu sayıları daha ileriye taşımak. Şehrimizin manevi gelişimine katkı sunmayı hedefliyoruz” dedi. 
Vali Ziya Polat ise geleceğin teminatı olan çocukların en iyi şekilde yetiştirilmesi gerektiğini söyleyerek, “Bu çocuklarımızın yarınları güzel geçirmeleri için bizim üzerimize düşen her şeyi yapmak zorundayız. Yavrularımızın kalplerine, gönüllerine dokunabilirsek yarınlar da onların sayesinde bambaşka olacağız. Anne babalar olarak çocuklarımıza sahip çıkacağız. Sokaklarda emniyetimiz ve jandarmamız sahip çıkacak. Topyekun yavrularımıza sahip çıkacağız. Diyanet işleri Başkanlığımızın en güzel projelerinden biri olan 4-6 yaş kurslarımızın hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.
Konuşma sonrasında çocuklar tarafından okunan duaların ardından, il protokolü Naciye Afet Şahin 4-6 yaş Kuran Kursu’na kayıt yaptıran öğrencileri ziyaret etti.
Yozgat İl Müftülüğü Bilal Şahin Sosyal Tesislerinde düzenlenen açılış törenine Vali Ziya Polat, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İş insanı Bilal Şahin, veliler ve öğrenciler katıldı. 
»İHA/Selma Şahin 
 

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Açılış Programı Düzenlendi
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