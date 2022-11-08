İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Bünyami Katipoğlu yaptığı açıklamada, “6 Kasım 2019 tarihinde Yenifakılı Belediyesi ziyareti sonrasında Yozgat’a dönerken elim bir trafik kazası sonrasında vefat kaybeden İYİ Parti İl Başkanı Seyfi Bayrak ve Başkan Yardımcısı Ahmet Şükrü Karabacak’ın vefatının 3’ncü yılında saygı ve minnetle anıyorum.” dedi.

ACILARI HALA İÇİMİZDE

Katipoğlu, “Bayrak ve Karabacak, Yozgat kamuoyunda sevilen ve saygın kişiliklere sahip, gönül dostu, dava adamı güzel insanların aramızdan ayrılmasının acıları hala içimizde. Merhumlara Yüce Allah’tan rahmet dilerken, Kıymetli Ailelerine de sabrı celil niyaz ediyorum.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi