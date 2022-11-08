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“Acıları hala içimizde”

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Bünyami Katipoğlu, 6 Kasım 2019 yılında geçirdiği trafik kazası sonrasında vefat eden Seyfi Bayrak ve Ahmet Şükrü Karabacak için başsağlığı mesajı yayınladı.  

08 Kasım 2022 Salı 02:11
“Acıları hala içimizde”

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Bünyami Katipoğlu yaptığı açıklamada, “6 Kasım 2019 tarihinde Yenifakılı Belediyesi ziyareti sonrasında Yozgat’a dönerken elim bir trafik kazası sonrasında vefat kaybeden İYİ Parti İl Başkanı Seyfi Bayrak ve Başkan Yardımcısı Ahmet Şükrü Karabacak’ın vefatının 3’ncü yılında saygı ve minnetle anıyorum.” dedi.
ACILARI HALA İÇİMİZDE
Katipoğlu, “Bayrak ve Karabacak, Yozgat kamuoyunda sevilen ve saygın kişiliklere sahip, gönül dostu, dava adamı güzel insanların aramızdan ayrılmasının acıları hala içimizde. Merhumlara Yüce Allah’tan rahmet dilerken, Kıymetli Ailelerine de sabrı celil niyaz ediyorum.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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Acıları Hala Içimizde
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