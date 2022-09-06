Acil telafi edilmeli

TÜİK’in açıkladığı endekslerde; yurt içinde ticarete konu olarak üretilen tüketim, ara-sermaye malları ve enerji sektöründeki fiyat değişimleri ki bu oran Ağustos ayında 2.41 ile tüketici fiyatları arasındaki makasın açıldığının görüldüğünü, dolayısıyla Yİ-ÜFE yükselirken TÜFE’nin daha düşük çıkmasının anlaşılamadığını söyledi.

TÜİK’in Ağustos ayı enflasyonunu yüzde 1.46 olarak açıkladığına dikkat çeken Taşkın, yıllık yüzde 80.21 olan enflasyonun temel ihtiyaç maddelerini temin etmek için harcanan giderlerle karşılaştırıldığında bu oranın daha yüksek olduğuna vurgu yaparak açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “TÜİK’in açıkladığı Ağustos ayı enflasyonu yüzde1.46 ama dar ve sabit gelirli memur ve memur emeklileri çarşıya pazara çıktığında temel ihtiyaç maddelerini almakta zorlanıyor. Bu enflasyon rakamları gerçeği yansıtmıyor. Enflasyonun yükselişi, yılbaşından itibaren Türk Lirası’nın döviz karşısında yüzde 27 kaybı da dikkate alındığında memur ve memur emeklileri daha da yoksullaştı. Yoksulluk sınırının 22 bin lirayı bulduğu Ağustos ayında dar ve sabit gelirli çalışanlar ile emeklilerin hangi koşullarda yaşamaya çalıştığını yetkililerin görmesi gerekiyor. 1 Ocak’tan itibaren elektriğe yüzde 95, konutta kullanılan doğalgaza yüzde 110.4 zam yapıldı. Gıda, temizlik, ulaştırma ve diğerlerine gelen zammı saymıyoruz bile. Okulların açılmasıyla birlikte kırtasiye, kıyafet ve ulaşım giderleri zaten alım gücü düşmüş, geçim sıkıntısı içinde olan memur ve memur emeklileri daha da zor duruma düşürmüştür. Bütün bunlar memur ve memur emeklilerinin yüksek fiyat artışlarından ne kadar bunaldığını göstermek açısından önemlidir. Ağustos ayında, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 47.85 oranında değişim var. Tüm bu göstergeler memur ve memur emeklilerinin enflasyonun altında ezildiğini açıklamaya yetiyor. Devlet, memur ve memur emeklilerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için bir dizi önlem almalıdır. Öncelikle 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren elektrik, doğalgaz, ulaşım ve temel gıda maddelerine gelen zamlar dikkate alınarak maddi kayıplarının telafi edilmesi amacıyla çok acil bir düzenleme yapılmalıdır. Büyük kentlerde yaşayan memurların kira ve ulaşım giderlerinin, yine memur emeklilerinin elektrik ve doğalgaz gibi temel ihtiyaç maddelerinin yüzde 50’sini devlet karşılamalıdır.”

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