Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte ‘Acil Durumda Tek Numara 112’ konulu konferans düzenlendi. Düzenlenen konferansa öğrenciler ve öğretim elemanları katılım gösterdi. Öğretim Görevlisi Tülay Özbek’in moderatörlüğününde gerçekleştirilen etkinlikte Yozgat 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Harun Esim, çağrı karşılama elemanı Filiz Ünlü, tekniker Keziban Sipahi ve Murat Görken konuşmacı olarak katıldı. Çağrı karşılama elemanı Filiz Ünlü, düzenlenen etkinlikte 112 Acil Çağrı Merkezi çalışmaları ve Covid-19 sürecinde çağrı merkezlerinin üstlendiği görevler, çağrı merkezlerinde yaşanan gelişmeler ve 112 Acil Çağrı Merkezi tecrübelerini paylaştı.

Program sonunda öğrenciler ve öğretim elemanlarından gelen soruların yanıtlanarak katılımcılara teşekkür belgeleri takdim edildi.

Haber Merkezi

