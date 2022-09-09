Açıkta öğrenci kalmadı

Açıkta hiçbir öğrencinin kalmadığını dile getiren AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, “2022-2023 eğitim ve öğretim döneminde Yozgat Bozok Üniversitemizi tercih eden 3 bin 78 öğrencimizi il ve ilçelerimizdeki yurtlarımıza yerleştirdik. Açıkta hiçbir öğrencimiz kalmadı. Yurdumuzun dört bir tarafından eğitim için Yozgat’ımıza gelecek olan değerli öğrencilerimizi ana kucağı, şefkat ocağı sıcaklığında yurtlarımıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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