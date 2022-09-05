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Açıkel’den Demirtaş’a tepki!

Zaytung’un Yozgat ile alay eden haberini takipçileri ile paylaşan akademisyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş’a Sarıkaya Belediye Başkanı avukat Ömer Açıkel tepki gösterdi.

05 Eylül 2022 Pazartesi 02:43
Açıkel’den Demirtaş’a tepki!

Tepkiler üzerine Demirtaş paylaşımını silmek zorunda kaldı.
Mizahi haber sitesi Zaytung, daha önce defalarca Yozgat ve Yozgatlılarla ilgili alay eden haberler yayınlamıştı. Yayınladığı son mizahi bir haberde yine Yozgat’ı kullanan Zaytung, haberde şu ifadelere yer verdi; “Yasaklanabilecek herhangi bir festival ve konserin olmadığı Yozgat'ta Valilikten sanat camiasına sitem: “İnsan geçerken de mi uğramaz?”
Zaytung’un Yozgat ile alay eden bu haberini finans profesörü, akademisyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş kendi sosyal medya hesabından paylaşması Yozgatlılar tarafından tepki ile karşılandı.
Binlerce sosyal medya kullanıcısının beğendiği Demirtaş’ın bu paylaşımına ilk tepki Sarıkaya Belediye Başkanı avukat Ömer Açıkel’den geldi. Demirtaş’ın gönderisine “Hocam, bilim insanlığınıza yakışmadı bu paylaşım. Yıllardır koca bir şehir ile dalga geçen bir sayfanın espri ya da ironi adı altında yaptığı saygısızlığa ortak olmamanızı dilerdim” yazarak cevap veren Açıkel’e Yozgatlılar sahip çıktı.
YOZGAT’A BİN KERE KURBAN OLSUNLAR!
Ömer Açıkel’in bu yorumunun altına Yozgatlılar da tepkilerini yorum yaparak gösterdiler. “Başka bir şehir üzerinden yapsınlar. Bu sayfanın 10 paylaşımından biri Yozgat ile ilgili. Sayfa yazarlarının Yozgat ve Yozgatlı ile derin anıları olduğunu düşünüyorum artık. O olayı Şırnak ile Hakkari ile falan yapsınlar o zaman. Bak o zaman ne tepkiler alıyorsunuz. Her paylaşımında Yozgat’ı ve Yozgatlıyı aşağılayarak ironi yaptığını sananlar, Yozgat’a bin kere kurban olsunlar” yorumunda bulunan Açıkel, daha sonra Demirtaş’ın gönderisine; “Sistematik bir şekilde Yozgat ve Yozgatlı ile dalga geçen bu Zaytung paylaşımından rahatsız oluyoruz. Bırakın bilim insanlığını, insanlık değerlerine yakışmayan bu paylaşımınızı kendinize yakıştırıyor musunuz? Bizim için doğduğumuz topraklar kutsaldır, vatandır” diye yazdı.
Açıkel’in bu yorumlarının altına Yozgatlıların da destek vermesiyle birlikte Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Zaytung’un Yozgat ile alay eden paylaşımını sildi.
Paylaşımını silmesinin ardından Açıkel, Demirtaş’a teşekkür etti. »Rabia Şahin

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Açıkelden Demirtaşa Tepki
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