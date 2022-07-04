Açık hava sineması

Yapmış olduğu faaliyetlere bir yenisi daha ekleyen Sorgun Belediye Açık Hava Sinema günlerini başlatıyor. Belediye tarafından 3 Temmuz Pazar günü başlayacak Açık Hava Sinema Günleri etkinliğinin ilki ‘Bölük’ filmi ile saat 20.30'da Şakir Efendi Şehir Meydanında gerçekleştirilecek.

Tüm vatandaşları sinema izlemeye davet eden Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, “Yaz ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlarımıza çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler düzenledik. Bu faaliyetlerimize bir yenisini daha ekleyerek Açık Hava Sinema Günleri yaptık. Etkinliğimizin ilkini 3 Temmuz Pazar günü Şakir Efendi Şehir Meydanında saat 20.30'da‘Bölük’ filmi ile gerçekleştireceğiz. Meydanda "bölük" ilmini izlemek için buluşuyoruz. Üstelik patlamış mısırlarınız da bizden” dedi.

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