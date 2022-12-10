Acı ve tatlı birleşti

Etkinlikte okul idareci ve öğretmenleri tüm öğrencilerine öğle arasında müzik eşliğinde çiğ köfte ikramında bulundu.

Devecinin eteklerinde acı ile tatlıyı birleştirdiklerini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Yavuhasan İlkokulumuzun sevgili öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında sosyal gelişimlerine katkı sunan bu tür etkinliklere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her daim destek olmaya ve katılmaya gayret gösteriyoruz. Çiğ köfte etkinliğinin ardından tatlı eşliğinde öğretmenlerimizle çay sohbeti ve öğrencilerimizle okuma etkinliği yaptık. Okullarımızı bayram havasında eğitim yuvasına dönüştüren ve yavrularımız da olumlu motivasyon gelişimini destekleyen idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederim.” dedi. »Haber Merkezi