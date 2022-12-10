Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.005,30
ALTIN
1.075,92
DOLAR
18,64
STERLİN
22,86
EURO
19,64

Acı ve tatlı birleşti

Kadışehri ilçesinde, Yavuhasan İlkokulunda etkinlik düzenlendi.

10 Aralık 2022 Cumartesi 02:11
Acı ve tatlı birleşti

Etkinlikte okul idareci ve öğretmenleri tüm öğrencilerine öğle arasında müzik eşliğinde çiğ köfte ikramında bulundu.
Devecinin eteklerinde acı ile tatlıyı birleştirdiklerini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Yavuhasan İlkokulumuzun sevgili öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında sosyal gelişimlerine katkı sunan bu tür etkinliklere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her daim destek olmaya ve katılmaya gayret gösteriyoruz. Çiğ köfte etkinliğinin ardından tatlı eşliğinde öğretmenlerimizle çay sohbeti ve öğrencilerimizle okuma etkinliği yaptık. Okullarımızı bayram havasında eğitim yuvasına dönüştüren ve yavrularımız da olumlu motivasyon gelişimini destekleyen idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederim.” dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Acı Ve Tatlı Birleşti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
4 bin tür sergileniyor
4 bin tür sergileniyor
Ustalar tecrübelerini aktarıyor
Ustalar tecrübelerini aktarıyor
Sertifikalar verildi
Sertifikalar verildi
Havalara rağmen devam
Havalara rağmen devam
Zararlı yiyecekler imha edildi
Zararlı yiyecekler imha edildi
Yeniden eğitim
Yeniden eğitim
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim