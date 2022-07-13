‘Acemi kasaplar’ hastanelik oldu

Yozgat’ta Kurban Bayramı’nın ilk gününde bayram namazının kılınmasının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. İl genelinde kurban keserken el, kol, bacak gibi çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar tedavi için hastanelerin acil servislerine akın etti. Sabahın ilk saatlerinde 20’ye yakın acemi kasap acil servislerde tedavi oldu.

Kurban keserken elinden yaralanan Furkan Avcı, “Kurban babama vurunca babamın elindeki bıçak elime geldi. Elim kesildi, şimdi de acil servise geldik tedavi için” dedi. »İHA

