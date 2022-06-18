Sorgun Atıksu Tesisi'ni tanıtarak üniversite öğrencilerinin kariyer planlamalarına katkı sağlamak ve farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirilen AAT'de Açık Günler, Rehberli Turlarına Sorgun Meslek Yüksekokulu’ndan 19 kişi katıldı. Tur için İSG kapsamında gerekli önlemlerin alındığını bildiren Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, “Tur katılımcılarına temel personel koruyucu ekipmanları dağıtılmış, Yüklenici’nin İSG Uzmanı tarafından katılımcılara oryantasyon düzenlenmiş ve Yüklenici’nin İSG Uzmanı, Müşavirin yanı sıra tur boyunca katılımcılara eşlik etmiştir” açıklamasında bulundu.

Tur kapsamında, EPTİSA uzmanları tarafından Sorgun Atıksu Arıtma Tesisi hakkında genel bilgiler verildiğini ifade eden Ekinci, “Proses sırasına göre her ünite ziyaret edilerek ünitelerde gerçekleşen proses ile inşaat aşamaları anlatılmıştır” dedi. »Haber Merkezi