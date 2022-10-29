Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, “Büyük bir iman, azim ve kararlılığın neticesi olarak Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde milletimiz, yeniden dirilişin ve uyanışın destanını yazmış ve TBMM tarafından 99 yıl önce bugün bizlere Cumhuriyet armağan edilmişti. Tarihin akışını değiştiren sözün ve kararın millette olduğu yönetim sisteminin adı olan Cumhuriyetin ilanının 99’uncu yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle yâd ediyorum.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi