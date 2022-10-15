98 yıl önce bugün

Vali Polat yayımlamış olduğu mesajında; “Cumhuriyetimizin kurucusu ve milli mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk 98 yıl önce 15 Ekim 1924 tarihinde ilimize teşrif etmiştir. Bu şehrin kadirşinas insanları Ata’sını tarifi imkânsız heyecan ve sevgiyle karşılamış ve adeta bağrına basmıştır. Bugün büyük komutan ve devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilimizi teşriflerinin 98’inci yıldönümünü yad ederken aynı heyecan, sevinç ve gururu bir kez daha duymanın mutluluğu içindeyiz. Yozgat halkı, onun çizdiği yoldan ve Cumhuriyet değerlerinden vazgeçmeden, birlik ve beraberlik ruhuyla, bugün de vatanımızı ve milletimizi çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmak için var gücüyle çalışma azmi ve kararlılığındadır. Aziz Atam; her türlü zorluğu azimle ve inançla aşarak Vatan kıldığınız Ülkemizi ve Cumhuriyetimizi hedef gösterdiğiniz muasır medeniyetler üzerine çıkartmak ve ‘Millete efendilik yoktur, hizmet vardır’ düsturuyla ülkemize ve milletimize en iyi şekilde hizmet etmek için gece gündüz hiç durmadan yorulmadan çalışmaya devam etmekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor ve aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyorum.” ifadelerini kullandı.

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