9 yıllık beraberlik

“21. YÜZYIL BECERİLERİNİ KAZANDIRMAYA”

Dokuz yaşına girdiği için düzenlenen kutlamada gençlere bir şeyler kazandırmak amacıyla kurulduğundan bahseden SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Hali Uğuz, “Kurulduğu günden bu yana gençlerimiz için, sosyal, kültürel, eğitim, sağlık, çevre ve spor alanların da çalışmalar yürütmektedir. Özellikle gençlik politikalarının iyileştirilmesin de katkıda bulunmaktadır. Gençlerimiz arasında gönüllülüğü, yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlamaktadır. Dijital çağda gençlerin iş sahibi olabilmeleri için 21. Yüzyıl becerilerini kazandırmaya, sorunları yaratıcı biçimde çözümleme, takımlar halinde çalışabilme, iletişim kurabilme, motivasyon, dil becerileri, girişimcilik gibi birçok alanda bilgi, beceri ve yeterlilik kazanmalarına yardımcı olmaktadır. Engelli gençlerimiz başta olmak üzere tüm dezavantajlı gençlerimizin içinde bulundukları topluma uyumlarına katkı sağlamaya yönelik çalışmaları desteklemek amacıyla da çeşitli faaliyetler düzenlemektedir.” dedi.

“ÜLKEMİZİN HEDEFLERİNDE AKTİF ROL OYNUYORLAR”

Gençlerin potansiyel olarak keşfedilmeye ihtiyacının olduğunu söyleyen Uğuz, “Her bir gencimizin evrensel değer üretme konusunda çok ciddi bir potansiyeli bulunduğuna inanan ve bu amaçla faaliyetlerini düzenleyen SORGED, gençlerin farklı alanlarda sahip olduğu yetenekleri geliştirmeye özen göstermektedir. Bu bağlamda, kültür, sanat, eğitim, sosyal, çevre, gençlik politikaları ve daha birçok alanda becerisi bulunan gençleri eğiterek ve doğru yönlendirerek onların topluma sağladığı yararı maksimuma çıkarmaya çalışmaktadır.” diyerek, gelişen gençlerin ülkeye katkıda bulunduğunu es geçmeyen Uğuz, “SORGED olarak toplumumuzun en önemli motivasyon kaynaklarından biri olan gençlerimizin, ülkemizin hedeflerine ulaşması yolunda aktif rol almasını da sağlamaya çalışmaktayız. Hem kısa hem de uzun vadede ülkemizin gelişmesi için atılması gereken her adımda gençlerimizin de yer almasını ve genç neslimizin Türkiye'nin birçok alanda dünyanın örnek alacağı bir ülke haline gelmesinde etkili olması için uğraşmaktayız.” diye ifade etti .

“SADECE SORGUN'DA YAŞAYAN GENÇLER DEĞİL”

Gençleri çağın gerisinde bırakamamak için ellerinden gelen desteği sağladığını vurgulayan Uğuz, “Gençlerimizi 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, dünya ile konuşan, dünya ile çalışan, dünya ile yarışan liderler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, Derneğimiz tarafından, yaygın eğitim metotları ile alanında uzman eğitmenlerimizin eşliğinde geliştirilen ve iş dünyasındaki yeni gelişmeler ışığında sürekli güncellenmekte olan eğitimlerimiz ile gençlerin önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz. Uluslararası projelerimizin yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da gençlere destek oluyoruz. SORGED’in hedef kitlesi ve hedef alanı sadece Sorgun'da yaşayan gençler değildir. Milli kültürel değerlerine ve geleneklerine bağlı bir gençlik yetiştirerek bu gençlerin küresel dünya oluşturulmasına en fazla katkıyı sağlaması için elimizden geleni yapmaktayız. Böylelikle, yenidünya düzeninde, gençlerimiz ile beraber Türkiye'nin eğitim, kültür, sanat, tarih, çevre ve daha birçok konuda daha fazla söz sahibi olması için çalışmaktayız.” diye konuştu.

“MOTİVASYON KAYNAĞIMIZ GENÇLER”

Derneğin şuana kadar beş yüz öğrenciyi yurt dışına gönderdiğini ve iki bin öğrenciye eğitim verdiğine değinen Uğuz, “SORGED, bugüne kadar ulusal ve uluslararası birçok alanda projeler yürütmüştür. Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde birçok kurum, kuruluş ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla işbirliği yapmaktadır. Kurulduğu günden bu yana yaklaşık 500 genci Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programlarıyla ücretsiz yurt dışına göndermiştir. Her yıl gücüne güç katan SORGED, 2000 üzerinde gence ulaşarak çeşitli eğitimler, kurslar ve etkinlikler düzenlemektedir. Başta motivasyon kaynağımız gençler olmak üzere bizlere katkı sağlayan, destek veren herkese çok teşekkür ederiz.” dedi.

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