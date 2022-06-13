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9 kişi kurtarıldı

Yozgat'ın Yerköy ve Boğazlıyan ilçelerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlar üzerine şiddetli yağış ve sel nedeniyle mahsur kalan 9 kişi, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

13 Haziran 2022 Pazartesi 00:46
9 kişi kurtarıldı

Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Terzili köyünde Erdal Acar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak sağanak ve selden dolayı eşiyle arazide mahsur kaldıklarını bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen AFAD ekipleri, Yerköy Belediyesi itfaiye ekiplerinin de desteğiyle Acar çiftini bulundukları yerden kurtardı. Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Yoğunhisar köyünde de içinde aynı aileden 7 kişinin bulunduğu Uğur Aslan yönetimindeki 31 AAT 237 plakalı minibüs, selde mahsur kaldı. Ailenin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan 7 kişi jandarma ekiplerinin koordinasyonunda, iş makinesi yardımıyla bulundukları yerden kurtarıldı. Kurtarılan 9 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. »AA

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9 Kişi Kurtarıldı
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