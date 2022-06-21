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9 aylık proje tamamlandı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından PRODES programı kapsamında hazırladığı ‘İŞ’te Farkı Sen Yarat’ başlıklı proje tamamlandı.

21 Haziran 2022 Salı 02:11
9 aylık proje tamamlandı

T.C. İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından desteklenen, PRODES programı kapsamında SORGED tarafından yürütülen ‘İŞ’te Farkı Sen Yarat’ başlıklı proje başarıyla sonlandırıldı. Toplamda 9 aylık bir süre için başlatılan projede gençlere faklı konularda birçok eğitim verildi. Gençlerin 21’inci yüzyılda ihtiyaç duyulan becerileri kazanmaları hedeflenen projede toplamda 365 genç katılım sağladı. 
Projenin başarı ile tamamlandığını belirten SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, proje kapsamında 10 eğitim ve 1 çalıştayın yapıldığını ifade etti.
Dernek olarak güzel bir projenin daha sonuna geldiklerini vurgulayan Başkan Uğuz, “ T.C. İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından desteklenen, PRODES programı kapsamında SORGED tarafından yürütülen ‘İŞ’te Farkı Sen Yarat’ başlıklı projemizi çok şükür ki başarı ile tamamladık. Çağımızın hızlı teknolojik dönüşümüyle birlikte gençlerin ihtiyaçları da değişmiştir. İçerik artık meta haline gelmiş ve değersizleşmiştir. Günümüzde işverenler mezun gençlerden içerik değil yetkinlik istemektedir. Projemiz ile bu dönüşüm süreçlerine gençleri dâhil ederek mesleki gelişimlerine katkı sunulması, böylelikle gençlerin 21. Yüzyılda ihtiyaç duyulan becerileri kazanmaları hedeflendi. Projemiz toplam süresi 9 ay sürdü. Proje kapsamında gençlerin 21. Yüzyılda kazanması gereken yetenekleri ve becerileri üzerine 10 eğitim ve 1 çalıştay düzenlendik. Düzenlemiş olduğumuz eğitimlerimiz ile hem gençlerimiz ile eğilendik hem de başarı ile eğitimlerimizi tamamladık. Yeni yapacak olacağımız eğitimlerimiz ve projelerimiz için tüm gençlerimizi derneğimize bekleriz. Ayrıca projemizin hazırlanma ve yürütülme aşamasında verdiği katkılardan dolayı Valimiz Sayın Ziya Polat’a ve İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürümüz Sayın Hakkı Yurtlu'ya çok teşekkür ediyorum” dedi.
Selma Şahin 

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9 Aylık Proje Tamamlandı
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