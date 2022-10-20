9 ayda 70 şüpheli

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında yılbaşından itibaren 9 aylık süre içerisinde il genelinde zehir ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlar neticesinde TCK 188. Madde (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti) suçundan 70 şüpheli şahsın gözaltına alındığı bildirildi. Edinilen bilgilere göre; adlı mercilerce gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 51’i tutuklanırken, 19’u ise Adli Kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Operasyonlar neticesinde şahısların üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise; 8 adet ruhsatsız silah, 12 adet ruhsatsız av tüfeği, 528 adet fişek, 987 gr. Esrar maddesi, bin 300 gr. Metamfetamin maddesi, 185,3 gr. Bonzai maddesi, 241 gr. Hint Kenevir Tohumu maddesi, 15 gr. Eroin maddesi, bin 900 adet Sentetik Ecza hap maddesi, 253 adet Ecstacy hap maddesi, 61 adet Hint Kenevir maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 37 bin 345 lira ele geçirildiği bildirildi.

Edinilen bilgilere göre En İyi Narkotik Polisi Anne projesi kapsamında 13 bin 382 kamu personeli ve vatandaşa bilgilendirme faaliyetleri yapıldığı belirtildi.

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