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81 il tek pati

81 İl’de eş zamanlı olarak “Tek Ses Tek Yürek” etkinliği düzenlendi. Hayvan severlerin bir araya gelip toplandığı etkinlikte, sokak hayvanların haklarını ve korunmaya ihtiyaç olunduğu konusuna değinildi. 

11 Aralık 2022 Pazar 23:12
81 il tek pati

Cumhuriyet Meydanında toplanan hayvan severler, son günlerde yaşanan olayları ve belediyelerin bu konuda yetersiz olduğu hakkında konuşma yaptı.   
BİR HUKUK DEVLETİNE YAKIŞMAYACAK BİÇİMDE
Müslüman bir ülkenin hayvanlar hakkında alınan kararlarını vurgulayan sokak hayvanları savunucularından Ferhat Genç, “Bugün Müslüman bir ülkeye, bir uygar ülkeye ve bir hukuk devletine yakışmayacak biçimde merhamet, sevgi ve insanlık duyguları taşlanmış yüreklerini terk etmiş adeta cinnet geçiren küçük bir azınlık olarak kanlı bir şer çetesi zavallı sokak köpeklerine toplatılıp öldürülsünler diye savaş açmış durumda. Ne yazık ki bu kanlı şer odakları ‘Devlet bizim arkamızda’ diye cüretkârca açıklamalar yapabilecek kadar gözlerini kan bürümüş durumdalar.” dedi. 
HAYVANLAR TOPLATILIP, ÖLDÜRÜLÜYOR
Belediyelerin kısırlaştırması hakkında Tarım ve Orman Bakanı Profesör Dr. Vahit Kirişçi’ye seslenen Genç, “Devletin ilgili kurumları ise, sokak hayvanları sorununun tek sebebi bakımevi kurmayan kısırlaştırma yapmayan belediyeler olmasına rağmen, bazı siyasilerin ve odakların etkisi ile hedefe hayvanların toplatılması ve öldürülmesini koymaya devam ediyor. Bakan Vahit Kirişçi’ye defalarca çözüm sürecinde STK’ların gönüllülerin görüşlerini alması çağrımı dikkate alınmadı.” diye ifade etti. 
KÖPEKLERİN KAFALARINA KÜREKLE VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ GÖRÜNTÜLER
Son günlerde medyaya düşen görüntüleri göz önünde bulundurulmasına dikkat çeken Genç, “Cumhurbaşkanımızın örnek gösterdiği Konya Büyükşehir Belediyesinde köpeklerin kafalarına kürekle vurularak öldürüldüğü görüntüler yurt çapında büyük infiale sebep oldu. Bu barınağın büyük yaşam alanlarına doldurulmuş binlerce köpeğin aç sefil durumda ölen başka köpekleri yiyerek yaşamlarını sürdürmeye çalıştığı orayı ziyaret eden gönüllülerce bizzat tespit edildi.” ifadesinde bulundu. 
KANLI ŞER ODAKLILARINA BURADAN BİR KEZ DAHA HAYKIRIYORUZ
Kısırlaştırmaların devam etmediğini belirten Genç, “Buna rağmen Sayın Bakan Vahit Kirişçi Hayvanları ormanlara kurulacak dev barınaklara sürgün etme gibi katliam ve üremede artış getirecek vahim yanlışları yanlış kurumlar ile gündeme getirmeye devam ediyor. Belediyelerin görev ihmallerinin bedelini, belediyeler kısırlaştırma yapmadığı için bu dünyaya kendi iradeleri dışında gelen hayvanlara ödettirmeyeceğiz. Sonuna kadar hayvanların yaşam hakları için mücadele edeceğimizi gerekse kurumlara ve gerekse köpekler öldürülsün diyen kanlı şer odaklılarına buradan bir kez daha haykırıyoruz.” dedi. 
100 YIL BOYUNCA ZEHİRLEYEREK ÖLDÜREN BELEDİYELER
Kamuoyuna seslenen Ferhat Genç, “Bu belediye gerçeği çerçevesinde aşağıdaki ana başlıklar olarak yazılan gerçek tespitlerin gerek kamuoyunca ve gerekse kurumlarca dikkate alınmasını önemle uyarıyoruz. Resmen zehir ve kıyma alarak 100 yıl Boyunca Zehirleyerek öldüren belediyeler 2004 yılında çıkan 5199 Sayılı Hayvan Koruma Kanunundan 18 yıl geçmesine rağmen hala daha bakımevi kurmadılar, hayvanları toplarken birazını öldürüp kalanları da başka şehirlere kırsala çöplüklere atmaya devam ettiler.” diye konuştu.
BAKIMEVLERİNDE HAYVANLAR AÇ SUSUZ ÖLÜMLERE MAHKÛM EDİLİRKEN
Büyük kentleşmenin olduğu şehirlerde katliamların devam ettiği konusuna vurgu yapan Genç, “Bu dönemde Konya, Balıkesir, Denizli, Samsun, Trabzon İstanbul, İzmir, Aydın, Gaziantep, Erzincan, Kocaeli, Mersin ve Beykoz gibi büyük yaşam alanlı dev bakımevleri yapılan şehirlerde, bir taraftan katliamlar devam edip, bakımevlerinde hayvanlar aç susuz ölümlere mahkum edilirken, sokak hayvanı sayısı dev bakımevlerine götürmek bahanesi ile ilçelerin birbirlerine köpek atmaları sebebi ile patlayarak artmaya devam ettiler. Bütün belediyelerin kendi sınırları içinde kısırlaştırma üniteleri, bakımevleri kurmaları hükmü maalesef yeni 7332 sayılı yasada belediyelere 3-4 yıla yakın süreler verilerek ötelendi.” dedi.
KÖPEK KISIRLAŞTIRILIR VE KÖPEK NÜFUSU HIZLA AZALMAYA BAŞLAR
Toplu olarak yeni kararlar alınması ve kısırlaştırmanın öneminden bahseden Genç, “Türkiye'deki 916 ilçe her gün 10 kısırlaştırma yapılsa, bir yılda 2 milyon 198 bin 400 kısırlaştırma sadece ilçelerde olabiliyor. Bunun yanında 80 büyükşehir ve il, günde 50 adet hayvan kısırlaştırma yapsalar yılda 960.000 kısırlaştırma il ve büyükşehirlerde olur. Yılda yaklaşık 3 milyon civarında köpek kısırlaştırılır ve köpek nüfusu hızla azalmaya başlar. DSO’ nün verilerine göre düzenli kısırlaştırma ile her yıl sayıda 0 oranında azalma olacağı düşünüldüğünde, sorunun 2 yıla kalmadan büyük ölçüde kontrol altına alınacağı açıktır.” diye konuştu.
2 YILDA ÜREME KONTROL ALTINA ALINABİLECEK
Kısa sürede kısırlaştırmanın kontrol altına alınacağına değinen Genç, “Tek çözüm olan kısırlaştırma ile 2 yılda üreme kontrol altına alınabilecekken, Tarım Bakanlığı ve bazı siyasiler, kanlı şer çetesini de yanına alarak Ormanlara dev barınaklara toplama öldürme odaklı çalışmaları ısrarla sürdürmekteler. Bu tespitler çerçevesinde, ilgili herkes! Uyarıyoruz. Kadim kültürü merhamet olan Anadolu insanları ve biz yüreğini bu hayvanlar için ortaya koymuş gönüllüler bir hukuk devleti olan Türkiye'de, bu hayvanlara katliamlar zulümler ölümler getirecek hiçbir uygulamaya izin vermeyeceğiz.” dedi. 
»Haber Merkezi 

Son Güncelleme: 12.12.2022 11:05
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