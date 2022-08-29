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8 sporcu seri başı

Büyükler Dünya Şampiyonası’nda Grekoromen Stilde 8 sporcu seri başı oldu.

29 Ağustos 2022 Pazartesi 02:18
8 sporcu seri başı

Milli Güreşçi Yozgatlı hemşehrimiz Rıza Kayaalp' in de aralarında bulundu 8 sporcu Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’nda Grekoromen Stilde seri başı oldu. Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ta 10-18 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’nda Grekoromen Stilde 8 sporcu seri başı oldu. Dünya Güreş Birliği’nin resmi sitesinde yapılan açıklamaya göre her sıklette seri başı olan sporcular belli oldu. Millilerin Tokyo Olimpiyatları, 2021 Dünya Şampiyonası, 2022 Kıta (Avrupa) Şampiyonaları ile Akdeniz Oyunları ve Ranking Serilerinde aldıkları derecelere göre belirlenen klasmanda 8 sporcu kilolarında seri başı olarak belirlendi. Seri başı olarak her sıklette belirlenen 8 sporcu çeyrek final müsabakalarına kadar birbirleriyle karşılaşmayacak. 
Kilolarında seri başı olarak belirlenen sporcular ise s
Şu şekilde; Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’nda Grekoromen Stilde 55 kilogram Ekrem Öztürk, 60 kilogram Kerem Kamal, 63 kilogram Ahmet Uyar, 67 kilogram Murat Fırat, 72 kilogram Selçuk Can, 77 kilogram Yunus Emre Başar, 82 kilogram Burhan Akbudak, 130 kilogram Rıza Kayaalp olmak üzere 8 sıklette sporcuları seri başı durumunda. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
8 Sporcu Seri Başı
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