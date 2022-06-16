8 milyonluk SED desteği

Temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere, çocukların aile ortamından ayrılmadan sağlıklı bir şekilde gelişimini tamamlaması amacıyla başlatılan SED projesi kapsamında Yozgat’ta her ay bin 33 çocuk için destek parası yatırılırken, 2022 yılında toplam 8 milyon 242 bin 914 lira 90 kuruş destek verildi. Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, ‘Sosyal ve Ekonomik Destek’ten (SED) yararlanan çocuklar için ailelerin hesaplarına bu ay toplam 1 milyon 629 bin 123 lira 98 kuruş yatırdıklarını söyledi. Çocukların temel ihtiyaçlarının ve okul masraflarının karşılanması için ihtiyaç sahibi ailelere Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunduğunu hatırlatan Neşeli, Böylece ekonomik gerekçelerle aile bütünlüğünün bozulmasının önüne geçilerek çocukların aileleri yanında büyümesinin hedeflendiğini dile getirdi. SED’den yararlanan her bir çocuk için aylık ortalama bin 650 lira destek sağlandığını kaydeden Neşeli, ‘’Sosyal ve Ekonomik Destek’ten (SED) yararlanan çocuklarımız için ailelerin hesaplarına haziranda toplam 1 milyon 629 bin 123 lira 98 kuruş yatırdık’’ ifadelerini kullandı.

SED’den yararlanan çocuklarının ayrıca sosyal ve kültürel etkinliklerle de desteklendiğinin altını çizen Neşeli, ‘’SED Hizmetinin Etkinliğinin Artırılması projemiz (Okul Destek Projesi) ile çocuklarımız için tarihi mekanlara geziler, müze ziyaretleri, doğa sporları gibi etkinlikler organize ediyoruz. Yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda sanatsal ve sportif kurslara katılmalarını sağlıyoruz. Çevre temizliği, ağaç dikimi, yaşlı ve engelli gibi özel grupta bulunan kişilerle bir araya gelebilecekleri, bilinç ve farkındalık oluşturan sosyal sorumluluk çalışmalarıyla onların sosyal hayata katılmalarına ortam yaratıyoruz’’ dedi.

»İhsan Çelikkaya