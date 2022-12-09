8 bin ton asfalt

Belediye tarafından devam eden yol yenileme ve sıcak asfalt çalışmaları kapsamında İstanbulluoğlu Mahallesi Atatürk Caddesi’nde, Seyrantepe Mahallesi TOKİ yolunda ve Ahisavi Mahallesi Piri Reis Caddesi ile Necmettin Erbakan Caddesi'nde çalışmalar tamamlandı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “İlçemizin her anlamda imarı için zaman mefhumu gözetmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

İlk olarak İstanbulluoğlu Mahallesi Atatürk Caddesi’nde başlattığımız asfalt çalışmalarımıza Seyrantepe Mahallesi TOKİ yolunu tamamlayarak devam ettik. Bugün de Ahisavi Mahallesi Piri Reis Caddesi ile eski ismi Orman Yolu yeni adıyla Necmettin Erbakan Caddesi'nin başlangıç noktasını sıcak asfalt ile buluşturarak çalışmalarımızı tamamladık.

15 gün gibi kısa bir süre içerisinde daha yaşanılabilir bir Akdağmadeni için 3 mahallemizde 8 bin ton sıcak asfalt çalışması yaparak sorunlu yollarımızı yenilemiş olduk.

Tüm bu gayreti ve çabayı hemşehrilerimizin yaşam kalitesini ve konforunu arttırmak için ortaya koyuyoruz.

Mevsim koşulları elverdiği ölçüde Ormanyolu Caddesi üzerindeki çalışmalarımızı sürdürerek TOKİ yolu ile Piri Reis Caddesi arasında kalan bölümü de tamamlayacağız.

Her koşuldaki özverili çalışmalarından dolayı kıymetli çalışma arkadaşlarımıza ve sabrınız için siz değerli hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz.” dedi. »Haber Merkezi