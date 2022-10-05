8 ayda bitecek

Belediye Başkanı Oğuz Ünal, Özükavak Belediyesi tarafından yapılan ve yapımı devam eden çalışmalar arasında kontrollerini yapmak üzere yapımına başlanan yaklaşık 5 milyon lira tutarındaki paket arıtma ve atık su çöktürme havuzlarının yanı sıra iki mahallenin poseftik atık kanalizasyon alt yapı bacalı sistem logar döşemelerini yerinde inceledi. Ünal, “İnşallah 8 ay gibi bir sürede yapılarak test ve kontrollerinin ardından teslimi belediyemize yapılacaktır.” dedi.

»Haber Merkezi