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7’den 70’e Yeşilay

Yeşilay Yozgat Şubesi ve Bozok Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda stant açıldı.

23 Ekim 2022 Pazar 02:59
7’den 70’e Yeşilay

7'den 70'e herkesin dahil olabileceği etkinlikler yapan Yeşilay, bu kez çocuklara hitap etti.
Çocukların hafta sonlarını verimli ve eğlenceli geçirebilmeleri için Yeşilay Yozgat Şubesi ve Bozok Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda stant açıldı.
Gün boyunca stantta çocuklar için etkinlikler düzenlenerek Yeşilay gönüllüleri ile vakit geçirildi. 
Gönüllüler tarafından çocuklar ile birlikte boyama etkinliği yapılarak Yeşilay hakkında bilgi verildi. Açılan stantta sadece çocuklar için değil çocukları ile birlikte gelen ebeveynlere de bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. 
Gönüllüler tarafından ebeveynlere etrafında bağımlı olanlar varsa ise Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ne yönlendirmeleri gerektiği vurgulandı. »Rabia Şahin

Anahtar Kelimeler:
7den 70e Yeşilay
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