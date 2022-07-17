Yapılan etkinlikler kapsamında hain darbe girişimi sırasında Ankara Genel Kurmay Başkanlığı önünde yapılan saldırıda şehit düşen Cengiz Polat’ın ilçedeki yaşayan akrabası ziyaret edildi. Şekerpınar Mahallesinde yaşayan Şehit Cengiz Polat’ın amcası Ahmet Polat ziyaret edilerek, şehit için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

DUALARLA ANILDI

Düzenlenen etkinlikler kapsamında şehit mezarları ziyaret edilerek dualarla anıldı. Ziyarete Kaymakam Samet Serin, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, kamu kurum ve kuruluş müdür ve amirleri, siyasi parti yetkilileri ve şehit yakınları katıldı. İlçe Tepedoğan Köyü Mezarlığı'nda bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehidi Yıldız Gürsoy’un kabrine gerçekleşen ziyarette İlçe Müftüsü Dr. Emrah Kandemir tarafından şehit için dualar okundu. Okunan dua sonrasında Tepedoğan Köyü Muhtarlık odasında Kaymakam Serin, şehidin yakınları ile bir süre sohbet etti.

'DEVLET HAFIZASI GÜÇLÜDÜR'

İlçe düzenlenen etkinlikler kapsamında Hükümet Konağı Bahçesinde gerçekleştirilen program, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından kürsüye gelen Kaymakam Serin, Türkiye’nin 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı 7’den 70’e tek yürek olduğuna dikkat çekti. Serin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla o karanlık gecede şanlı bir direniş sergileyerek meydanları dolduran, demokrasisine, devletine ve iradesine yönelen bu beyhude girişime en güzel cevabı veren tüm milletimize ve nesiller boyu unutulmayacak o asıl duruşundan taviz vermeyen Sarıkayalı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Tarihimizin en karanlık hadiseleri den biri olan darbe kalkışması ve işgal girişimi karşısında, milletimizin verdiği destansı mücadele neticesinde bu günümüzü aydınlığa, parlak bir zaferle dönüştüren '15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü, milli bir heyecan, onur ve gururla anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti 15 Temmuz akşamı büyük Türk tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir büyüklükte bir saldırıya maruz kalmıştır. Düşmanın harp sahasında bile yapmadığı yapamadığı alçaklığı asker kılığına girmiş teröristler tarafından bu millete reva görülmüştür. Türk Milleti 7 bin yıllık geçmişi olan kadim bir devlet geleneği olan bir millettir. Devlet hafızası güçlüdür. 15 Temmuz'da da bu hafıza Devlet refleksi olarak kendini göstermiştir. Kurşuna yürüyen bu memleketin aziz evlatları günlerindeki binlerce yıllık ruhla hareket etmişlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatanı kanlarıyla sulayan ve bizlere emanet eden aziz şehitlerimizi rahmet ve yad ediyoruz. Yine Sarıkaya'mızın unutulmayacak değerleri olan Yıldız Gürsoy, Suat Akıncı ve Cengiz Polat şehitlerimizin nezdinde tüm 15 Temmuz Şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum ” şeklinde konuştu.

'VATANA VE BAĞIMSIZLIĞA SAHİP ÇIKTILAR'

Yakın tarihin en karanlık 15 Temmuz gününün 6'ncı yıl dönümü münasebetiyle Demokrasi ve Millî Birlik Gününde vatandaşlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Açıkel, "15 Temmuz hain saldırısına korkusuzca direnen, kanlarının son damlasına kadar mücadele ederek destan destan büyüyen aziz şehitlerimize Cenabı Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anarken, vatanına ve bağımsızlığına sahip çıkan aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından günün anlam ve önemine ilişkin şiirlerin okunması, video ve sinevizyon gösterimi ile devam eden kutlama programında İlçe Müftüsü tarafından dua edildi.

Programında devamında Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenlerince müzik dinletisi düzenlendi.

»Rabia Şahin

