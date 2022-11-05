7’den 70’e hizmet

Sorgun ilçesine açılan Aşağıcumafakılı Köy Yaşam Merkezinde Kur'an-ı Kerim Kursu açılarak eğitime başladı.

Köy Yaşam Merkezlerinin 7'den 70'e tüm vatandaşlara hizmet verdiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Milli Eğitim Bakanlığımızın himayelerinde yapılan ‘Köy Yaşam Merkezleri’ projesiyle kullanılmayan köy okulu binaları, anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane, matematik, doğa, bilim ve tasarım atölyeleri ile gençlik kampları gibi alanlara dönüştürülüyor. Atıl durumdaki okullarımız eğitimle tekrar buluşturularak sadece öğrencilere değil yetişkinlere de hizmet vermektedir. Bu kapsamada Sorgun ilçemize açılan Aşağıcumafakılı Köy Yaşam Merkezimizde Kur'an-ı Kerim Kursu açılmış olup vatandaşlarımız eğitim görmektedir. Açılan Köy Yaşam Merkezlerimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

»Haber Merkezi

