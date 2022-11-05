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7’den 70’e hizmet

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen “Köy Yaşam Merkezi Projesi” çerçevesinde faaliyete geçen Köy Yaşam Merkezin Sorgun ilçesinde açıldı.

05 Kasım 2022 Cumartesi 02:11
7’den 70’e hizmet

Sorgun ilçesine açılan Aşağıcumafakılı Köy Yaşam Merkezinde Kur'an-ı Kerim Kursu açılarak eğitime başladı.
Köy Yaşam Merkezlerinin 7'den 70'e tüm vatandaşlara hizmet verdiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Milli Eğitim Bakanlığımızın himayelerinde yapılan ‘Köy Yaşam Merkezleri’ projesiyle kullanılmayan köy okulu binaları, anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane, matematik, doğa, bilim ve tasarım atölyeleri ile gençlik kampları gibi alanlara dönüştürülüyor. Atıl durumdaki okullarımız eğitimle tekrar buluşturularak sadece öğrencilere değil yetişkinlere de hizmet vermektedir. Bu kapsamada Sorgun ilçemize açılan Aşağıcumafakılı Köy Yaşam Merkezimizde Kur'an-ı Kerim Kursu açılmış olup vatandaşlarımız eğitim görmektedir. Açılan Köy Yaşam Merkezlerimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz.” ifadelerini kullandı. 
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Anahtar Kelimeler:
7den 70e Hizmet
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