Proje kapsamında düzenlenen programda öğrenciler ve yaşlılar için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlik kapsamında önce anasınıfı, 1. ve 4. sınıfları ziyaret eden yaşlılar daha sonra 5. ve 8. sınıf öğrencileri ile bir araya geldi.

Öğrenciler ile bir araya gelen yaşlılar yaşamış oldukları tecrübelerini anlatarak öğrencilere tavsiyelerde bulundular.

Öğrenciler ile yaşlı nüfusu buluşturarak büyüklerin unutulmadığını göstermek istediklerini belirten Okul Müdürü Ercan Erkuş, “Kuşaklar arası bağların oluşması ve kültürel aktarımın kesintisiz devamının sağlanması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından uygulamaya konulan 7'den 70'e Gönül Bağı projesi kapsamında mahallemizdeki yaşlı insanlarla okulumuzda çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Bu kapsamda okulumuza davet ettiğimiz yaşlılarımız anasınıfımızı, 1. ve 4. sınıflarımızı sınıflarında ziyaret ederek öğrencilerimizle buluştular. Bu buluşmada öğrencilerimizle kendi öğrencilikleri hakkında konuştular. Kendi zamanlarında şimdiki imkanların bulunmadığını belirtilerek bu imkanları iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundular. Daha sonra Şube Müdürümüz Hasan Bakır'ın da katılımıyla okulumuzun çok amaçlı salonunda yaşlı misafirlerimize ikramlarda bulunularak 8. ve 5. sınıflarımızın katılımı ile geçmiş zamana dair söyleşi yapıldı. Söyleşide misafirlerimiz öğrencilerimize, kendi çocukluklarındaki okul hayatları ve oynadıkları oyunlar hakkında bilgiler verdiler ve öğrencilerimizin sorularını yanıtladılar. Misafir grubumuz içerisinde yer alan emekli öğretmenlerimiz öğretmenlik hayatlarındaki bazı anılarını öğrencilerimizle paylaştılar ve onlara hayat dersi verdiler. Karşılıklı sohbet havasında geçen söyleşi büyüklerimizin öğrencilerimizden çok çalışarak vatana ve millete faydalı olmaları temennisiyle sona erdi. Davetimize icabet ederek bizleri onurlandıran büyüklerimize teşekkür ediyoruz ve toplumumuzdaki tüm yaşlılarımıza sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyoruz.” dedi. »Haber Merkezi