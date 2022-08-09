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7’den 70’e festival

Akdağmadeni ilçesinde, belediyenin kuruluşunun 160’ıncı yıl dönümünün kutlanacağı ve bu yıl 2’ncisi düzenlenen “Akdağmadeni Kültür, Turizm ve Salep Festivali”nde 7’den 70’e tüm vatandaşlar doyasıya eğlendi. 

09 Ağustos 2022 Salı 02:11
7’den 70’e festival

İçerisinde birçok etkinliğin yer aldı festivalde çocuk, genç ve yaşlı olmak üzere tüm vatandaşlar düşünüldü. Birçok sanatçının yer aldığı konserler ile Akdağmadenliler eğlenceye doydu. 
‘YÖRESEL ÜRÜNLER ÇARŞISI’
3-7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen festival kapsamında ‘Yöresel Ürünler Çarşısı’ kuruldu. El emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği çarşıya vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildi. Bir birinden farklı birçok ürünün yer aldığı çarşı festivale farklı bir renk kattı. 
ÇOCUKLAR UNUTULMADI
Çocuklar için bir birinden farklı etkinliklerin yer aldığı festivalde gönüllerince eğlendiler. Çocuklar için şişme oyun parkı kurulurken, ödüllü bisiklet yarışı ve binicilik etkinliği düzenlendi. Belediye Meydanına kurulan şişme oyun parkı ile çocuklar festival boyunca doyasıya eğlendi. İlklerin gerçekleştirildiği festivalde binicilik etkinliği ve ödüllü bisiklet yarışması da çocuklar tarafından büyük ilgi gördü. 
FARKLI BİR DENEYİM
Festivalin son günü Geleneksel Türk Okçuluğu ile başladı. Geleneksel Türk Okçuluğu etkinliğinin açılış atışını Yozgat Valisi Ziya Polat ve Belediye Başkanı Nezih Yalçın yaptı. Türk okçuluğu ile ilgili ayrıntılı bilgilerin verildiği ve atış yapma fırsatının olduğu etkinliğe katılım çok yoğun oldu. Kayseri Atlı Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Sami Genel’in de katıldığı etkinlikte vatandaşlar farklı bir deneyim yaşamış oldu. Geleneksel Türk okçuluğu etkinliği gün boyunca devam ederken Vali Polat ve Başkan Yalçın belediye meydanında kurulan yöresel ürünler çarşısını ziyaret ederek satış yapan vatandaşlara hayırlı işler diledi.
KONSERLERLE EĞLENDİLER
Festival kapsamında birçok yerel sanatçının yer aldığı konserde vatandaşlar doyası eğlendi. Festivalde, Osman Öztunç, Uğur Işılak, Mümin Sarıkaya, Eşref Ziya, Tuğba Çimencan, Ender Tekin, Nilgün Kızılcı, Sıtkı Akın, Özkan Yüksel, Abdullah Yıldırım, Siyami Taştan ve Renk Renk Anadolu Halk Dansları Gösterisi sahne aldı. 
»Sema Nur Koçaker

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7den 70e Festival
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