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74 bin öğrenci karne alacak

Yozgat il genelinde bugün 75 bin 988 öğrenci karne heyecanı yaşayacak.

17 Haziran 2022 Cuma 02:11
74 bin öğrenci karne alacak

Okul öncesinde 8 bin 159, İlkokul 21 bin 119, Ortaokul 22 bin 20 ve ortaöğretim kademesinde 23 bin 690 olmak üzere 74 bin 988 öğrencimiz karnelerini alacaklar. Eğitim süreçlerinin başarıyla tamamlanmasında özveriyle gayret eden;  833 yönetici, 5 bin 529 öğretmen ve bin 718 personel olmak üzere, 8 bin 80 çalışan ise eğitim öğretim yılında görev aldı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, 2021-2022 ders yılının bugün itibariyle tamamlanacağını söyledi. İl genelinde okul öncesinde okul öncesinde 8 bin 159, İlkokul 21 bin 119, Ortaokul 22 bin 20 ve ortaöğretim kademesinde 23 bin 690 olmak üzere 74 bin 988 öğrencinin karnelerini alacağına vurgu yapan Yazıcı, bugün öğrencilerin bir yıl boyunca yoğun geçen eğitim günlerinin ardından tatlı yorgunluklarını atma, sosyal çevreleriyle daha çok bir araya gelmek için bir fırsat olduğunu belirtti. Yazıcı öğrencilere, tatillerinde boş zaman olarak değil planlanmış aktivitelerin olduğunu, kendilerini gerçekleştirmeye, bilgi ve beceri edinmeye doğru yönlendirmeleri gerektiğinin altını çizdi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı velilere karnenin, çocukların akademik başarısının notla değerlendirildiği bir belge olduğunun altını çizerek, ‘’Ancak karne kişilik gelişimini, hayata bakış açısını, beklentilerini ve psikolojik gelişim sürecini yansıtmaz. Bu nedenle çocuğunuzu karnesindeki notlarla değerlendirmeyin. Başarısız olduğu derslerde ona kızmak ve eleştirmek yerine olumsuzlukların üstesinden nasıl gelinebileceğini birlikte değerlendiriniz ve olumlu yönde destek veriniz’’ dedi. »Haber Merkezi

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74 Bin öğrenci Karne Alacak
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