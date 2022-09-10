72 MİLYON €'LUK YATIRIM

Şanlıurfa yerel basınında “Milyonluk yatırım Yozgat’a kaydı” şeklinde yapılan haberler üzerine, 72 milyon avroluk yatırım hem Yozgat hem de Şanlıurfa’da gündem oldu.

Boğazlıyan ilçesine alındığı için tartışma konusu olan büyük yatırım konuşulurken, bu kez söz konusu yatırımı yapacak olan Yağız Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den yazılı bir açıklama yapılmasıyla birlikte tartışma yeni bir boyut kazandı.

Yağız Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Mustafa Coşkun imzasıyla yapılan açıklamada, söz konusu yatırımın daha önce Şanlıurfa’da yapılmak istendiği ifade edildi. Yatırım için Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Şanlıurfa İl Müdürlüğü’nden yer talebi olduğu, ancak tahsis edilen yerin yatırım için uygun olmadığına dikkat çekildi. Tahsis edilen yerin en, boy ve jeolojik olarak uygun olmadığı vurgulandı.

FİRMA SAHİPLERİ YOZGATLI

Tamamlandığında yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlayacak olan yatırıma tahsis edilen yerin uygun olmaması nedeniyle yaşanan sorunlar üzerine, firma sahiplerinin yatırım için yeni tercih yeri memleketleri Yozgat oldu.

Edindiğimiz bilgilere göre, Boğazlıyan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi’nde yer tahsisi yapılan dev yatırım için çalışmalara hız verildi. »Haber Merkezi