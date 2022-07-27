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71 dernek devredildi

Yozgat’ta bulunan 451 dernek içerisinde spor kulübü türünde faaliyet  gösteren 71 dernek “Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu” kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne devredildi. 

27 Temmuz 2022 Çarşamba 02:11
71 dernek devredildi

Yeni yasal düzenlemeyle dernek statüsünden çıkartılan spor kulüpleri dernekleri, “Spor Kulübü” tüzel kişiliği adı altında kurulacağını belirten İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, “Bu süreçten itibaren  İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde, Spor Kulübü derneği kurulmayacak, yeni oluşturulan “Spor Kulübü Tüzel Kişiliği” adı altında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce kurulacak ve işlemler bu kurum uhdesinde sürdürülecek. Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü üzerinden yürütülen iş ve işlemler  Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü‘nce yürütülecek. Söz konusu derneklerin dosya, doküman ve kayıtları hem fiziki ortamda hem de elektronik ortamda devredildi. İlk aşamada 71 derneğin devir işlemlerinin gerçekleştirildiği çalışmada ilerleyen süreçte  isimlerinde gençlik ve spor geçen ancak henüz Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde tescili yapılmamış olan spor dernekleri, ya dernek olmayı yada spor kulübü şeklinde faaliyetlerine devam etmeyi tercih edecekler. Gençlik derneklerin iş ve işlemleri  İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünce, spor derneklerinin iş ve işlemleri ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü üzerinden yürütülecek” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi  

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71 Dernek Devredildi
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