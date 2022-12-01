7 ülkeye ihraç ediliyor

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 2011'de mezun olan Necip Kayım, ABD'nin Florida Üniversitesinde makine tasarımı üzerine 2013-2015 yılları arasında yüksek lisans yaptı.

Kayım, daha sonra Yıldız Teknik Üniversitesinden arkadaşı Ahmet Serdar Motorcu ile diş tedavisinde kullanılan ve Türkiye'de yeterli üretimi bulunmayan kanal eğesi (diş hekimlerinin kanal tedavisinde kullandığı alet) açığını kapatmak amacıyla çalışma başlattı.

İlk olarak Yozgat Bozok Üniversitesi Teknopark bünyesinde şirket kuran genç girişimciler, AR-GE sürecinin ardından hazırladıkları projeye KOSGEB ve TÜBİTAK'tan 450 bin lira hibe desteği aldı.

Kent merkezinde kurdukları bir tesiste kanal eğesi üreten 8 makine tasarlayan girişimciler, kısa sürede seri üretime geçerek yurt içi ve dışına ürün satıyor.

50 ÇEŞİT ÜRÜN ÜRETİLİYOR

Şirketin ortaklarından makine yüksek mühendisi Kayım, çalışmalara piyasadaki açığı görerek başladıklarını söyledi.

Türkiye'de projeyi hazırladıkları 2015'te kanal eğesi üretimi olmadığını belirten Kayım, "Kanal eğesini üretmek için makinesini de geliştirmemiz gerekti çünkü piyasada kanal eğesi üreten makine bulunmuyordu." dedi.

Kayım, AR-GE sürecinin ardından seri üretime geçtiklerini anlatarak, "2 kişiyle başlayan projemiz şu anda 13 çalışanımızla devam ediyor. Üretim makinelerimizin tamamı, bütün kodlamaları ve programlaması bize ait. Bu makinelerle 50 çeşit ürün üretiyoruz." diye konuştu.

7 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Kanal eğesinin diş kanal tedavisinde kullanılan ürün olduğunu aktaran Kayım, şunları kaydetti: "Müşterimiz diş hekimleri ve ağız diş sağlığı merkezleri. 2015'te bu ürün tamamen ithal ediliyordu. Biz bu ürünü yerlileştirmek amacıyla firmamızı kurduk. Bu amaçla da hem makinesini hem de ürünlerimizi geliştirdik. Piyasada ithalatı belli bir oranda durdurduğumuzu düşünüyoruz. Bu amaçla da ülke ekonomisine katkımız oldu, olmaya da devam edecek. İran, Kazakistan, İtalya, İngiltere, Irak, Özbekistan ve Kosova'ya ihraç yapıyoruz."

Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Bozok Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Şenol Akın da firmanın Bozok Teknopark'ın altyapısını kullandığını dile getirerek, "Alanında yaptığı üretimle Türkiye'deki ilk firmalardan. Bir teknopark şirketinin ülke ekonomisine nasıl katkı yapacağının en güzel örneklerinden birisidir. Firma sahiplerini, bu girişimciliklerinden dolayı tebrik ediyorum. Firmamızın büyümesi ve ekonomiye katkı yapması bizleri gururlandırıyor." ifadelerini kullandı. »AA

