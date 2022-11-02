7 şüpheli tutuklandı

Yerköy Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ekim ayında gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 13 zanlının gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'sinin çıkarıldıkları hâkimlikçe tutuklandığı ifade edildi. »AA
02 Kasım 2022 Çarşamba 02:11
Yerköy Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ekim ayında gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 13 zanlının gözaltına alındığı belirtildi.