7 ilçede ekildi

İl ve İlçe Müdürlükleri teknik personelleri kontrolünde yapılan çalışmalarda 7 ilçede 18 köyde 9 kuruluşa ait 40 çeşit buğday ekimi yapıldı.

Bu kapsamda Sorgun ilçesine bağlı Karabalı ve Külhüyük köylerinde yapılan ekimlere İl Müdürü Tanju Özkaya ve İlçe Müdürü Yusuf Canbolat teknik personellerle birlikte katıldı. Çiftçilerle birlikte ekim yapan İl Müdürü Tanju Özkaya şunları söyledi:

“Bakanlığımızın asli görevlerinden biriside yeni tohumluk çeşitleri geliştirerek bunları çiftçilerimize tanıtmak ve yaygınlaştırmaktır. Bakanlığımız Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 2020 üretim sezonundan beri 'Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi Kalmasın' sloganıyla yerli çeşitlerimizin çiftçilerimize ektirilerek yaygınlaştırılması çalışması başlatmıştır.

Bu kapsamda yerli ve milli çeşitler çiftçilerimizle birlikte çiftçi şartlarında ekilmekte ve çiftçilerimize tanıtılmaktadır. 2022 yılında Bakanlığımız araştırma enstitüleriyle ortak projeler uygulayarak dekara verimi artırmak için değişik ürün gruplarından 55 adet deneme demonstrasyon yaptık. 2023 üretim sezonunda da bu çalışmalara devam ediyoruz.

Yaşanan son gelişmeler bize gösterdi ki 1 Kg ürün dahi bizim çok kıymetlidir. Şöyle bir hesap yaparsak bu daha iyi anlaşılacaktır. Yozgat’ta 2022 yılında 2 milyon 840 bin dekar buğday ekilişimiz vardır. Dekarda 1 kilogram artırsak 2 bin 840 ton fazla buğday retmiş oluruz. Tonu 7 bin 500 liradan yaklaşık 21 milyon liralık ülkemize ek kazanç demektir. İşte bunun için bu demonstrasyonları çok önemsiyoruz.

Bugün burada Bakanlığımıza bağlı Bahri Dağdaş Tarımsal Araştırma Enstitüsünün geliştirmiş olduğu 4 çeşidin ekimlerini yapıyoruz. Bundan hemen öncede aynı enstitümüzün 4 çeşidini daha ekmiştik.

Bunlarda başka bu yıl Bakanlığımız Araştırma Kuruluşları ve Türkiye Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB)'ne üye özel tohum firmaları tarafından geliştirilerek tescil ettirilen 40 değişik buğday çeşidi, 7 ilçemize bağlı 18 köydeki 25 önder çiftçimizle birlikte ekilmiştir.

Bu çeşitler; Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen; Aytenabla, Selamibey, Çavuş, Demirhan, Şanlı, Kürşad, Eminbey, Vehbibey, Tosunbey çeşitleri, Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilmiş olan Taner, Selçuklu, Avşar, Türköz, Sırçalı, Yavuz, Tuğra, Buhara çeşitleri, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olan Reis, Nacibey, Müfitbey ve Dumlupınar çeşitleri, Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Altuğ, Acar, Durusa ve Nusrat çeşitleri, Edirne Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünce tescil edilmiş olan Saban, Köprü ve Yüksel çeşitleri ile TSÜAB’a üye Özel tohum firmaları tarafından geliştirilen Köksalan, Emek, Zirve, Enerji, Enduro, Meya 1, Meya 2, Ziraat, Asiya çeşitleridir.

Bu çeşitleri şimdi ekip sonuçlarını inşallah yaz döneminde yapacağımız tarla günü ile duyuracağız.

Çiftçilerimize bu yerli ve milli çeşitlerden kendi şartlarına en uygun olan yerli ve milli tohumlarımızı ekmelerini ve yerli tohumlarla üretin yapmalarını tavsiye ediyoruz. Çeşitler ve yetişme şartlar hakkında bilgi almak isteyen çiftçilerimiz İl ve İlçe Müdürlümüze başvurabilirler.” »Haber Merkezi