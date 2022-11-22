Açıklanan sonuçlara göre üniversite adına 300 başvuru ile 2209-A projelerine katılım sağlandı. Bu başvuruların 157 projesi kabul görüldü. Türkiye genelinde 181 devlet ve vakıf üniversitesinin başvurularının değerlendirildiği 2209-A öğrenci projelerinde Yozgat Bozok Üniversitesi büyük bir başarı sağlayarak 6’ncı sırada yer aldı.

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