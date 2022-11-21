6’lı masadan 16 karar

Cumhurbaşkanlığı hakkında alınan kararlardan bahseden İl Başkanı Aydoğmuş, “Cumhurbaşkanlığı Çankaya'ya alınacak ve Cumhurbaşkanı tarafsız olacak, varsa partisi ile ilişiği kesilecek. 7 yılını tamamlayan cumhurbaşkanı bir daha aktif siyasete dönemeyecek. Cumhurbaşkanının veto yetkisi kalkacak.” dedi.

“EN ÇOK SANDALYE SAYISINA SAHİP OLAN”

Seçimler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi açısından konuşulan kararları dile getiren Aydoğmuş, “TBMM seçimleri 5 yılda bir yapılacak. Seçim barajı yüzde 3'e düşürülecek. Genel seçimde en az yüzde 1 oy alan partilere de hazine yardımı verilecek. Gensoru geri gelecek. Başbakan ve bakanlar TBMM üyelerinden seçilecek. TBMM'de en çok sandalye sayısına sahip olan parti, hükümeti kuracak.” açıklamasında bulundu.

“HUKUK FAKÜLTELERİNİN SAYISI AZALTILACAK”

Hâkimlerin ve hukuk fakültelerinin de yer aldığı maddeleri açıklayan Aydoğmuş, “Hâkimlere coğrafi teminat güvencesi sağlanacak. Hukuk fakültelerinin sayısı azaltılacak. Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararları derhal uygulanacak. Adalet Bakanı ve müsteşarı, HSK'dan çıkarılacak. AYM'nin üye sayısı artırılacak, en az dörtte üçü hukukçu olacak.” ifadelerine yer verdi.

“KEYFİ AKREDİTASYON OLMAYACAK”

Basın özgürlüğü, kamu sınavlarında yaşanan sorunlar ve Rektörlük atamalarını ele alan Aydoğmuş, “Basın özgürlüğü güvenceye alınacak. TRT, RTÜK, BİK ve AA tarafsız olacak. Keyfi akreditasyon olmayacak. Kamudaki sınavlarda mülakata son verilecek, yazılı sınav esas alınacak. Belediyelerde başkanlar yargı kararı olmadan görevden alınamayacak ve kayyum uygulamasına son verilecek. Üniversite rektörleri de öğretim üyelerince seçilecek.” dedi. »Haber Merkezi