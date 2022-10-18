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66 yıl hatırı var

Sürmeli Grup firma sahibi Haydar Demirer’in hobi olarak başladığı hediyelik eşya merakı, aldığı olumlu yorumlar üzerine Yozgat’ın tanıtımına yönelik “66 Yozgat” markalı hediyelik ürünler olarak raflarda yerini almaya başladı.

18 Ekim 2022 Salı 02:11
66 yıl hatırı var

Uzun zamandır hobi olarak hediyelik eşyalarla ilgilenen Sürmeli Grup firma sahibi Haydar Demirer, Yozgat’ın hediyelik ürünler alanındaki eksiğini görüp, bu uğraşını kendi markasıyla Yozgatlıların beğenisine sunmaya başladı.
“66 Yozgat” adını verdiği marka ile kolonya, oda parfümü gibi hediyelik ürünlerle yola çıkan Demirer, son olarak 66 Yozgat Türk Kahvesini tanıttı.
Amacının memleketinin tanıtımını yapmak olduğunu söyleyen Haydar Demirer, gittikleri yerlere Yozgat’tan hediyelik ürün götürmekte zorlanan Yozgatlılara 66 markalı ürünler sayesinde yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade etti ve konuşmasına şu şekilde devam etti:
“Esasında biz Sürmeli Grup olarak Yozgat'ın ilk ilaçlama firmasıyız ve firmamız Türkiye'nin en iyi ilaçlama dezenfektan firması ödülüne layık görüldü. Hediyelik eşya benim hobimdi. Kolonya ve oda parfümü gibi hediyelikler hazırlayıp, ‘66 Yozgat’ adını verdiğim hediyelikleri hemşehrilerime takdim etmeye başladım. Amacım, il dışına bir yere ziyarete giderken üzerinde Yozgat ibaresi olan bir hediyelik eşya götürmekti. Çok güzel geri dönüşler aldım. Aldığım olumlu yorumlar üzerine ‘66 Yozgat’ markalı hediyelik ürünlerin yelpazesini genişletmeye karar verdim.
Yerköy esintisi, Sarıkaya hamam ferahlığı, Sorgun huzuru, Yozgat havası gibi isimler verdiğimiz özel oda parfümleri hazırladık ve hemşehrilerimizin beğenisine sunmaya başladık.
Sonrasında Türk kahvesi, menengiç kahvesi ve dibek kahvesi gibi lezzetleri de 66 Yozgat markası adı altında hazırlayıp kıymetli hemşerilerimizle buluşturduk. Hedefimiz, tüm hediyelik ürünlerin üretimlerini Yozgat’ta yapmak. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor.
Son olarak raflarda yerini alan 66 Yozgat Türk Kahvesi ile Yozgat’ın hediyelik ürünler yelpazesine farklılık getirdiğimize inanıyorum. Yozgat kahvesinin en belirgin farkı 66 yıl hatırının olmasıdır. Bundan sonra gelecek yorumlar üzerine ürün yelpazesini genişletmeyi düşünüyoruz. Bana ve arkadaşlarıma bu konuda destek olan tüm Yozgatlı hemşehrilerime teşekkür ediyorum.” 
»Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
66 Yıl Hatırı Var
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