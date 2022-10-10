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650 bin ton rekolte bekleniyor

Yozgat'ta 650 bin ton rekolte beklenen şeker pancarında hasat başladı.

10 Ekim 2022 Pazartesi 02:11
650 bin ton rekolte bekleniyor

Türkiye'de yeşil mercimek üretiminde birinci, nohutta ikinci, şeker pancarı ve buğday üretiminde ilk 10'da yer alan Yozgat'ta ilkbaharda düşen yağış sayesinde üretici tarımsal üretimde verimli bir sezon geçiriyor.
Yozgat Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, Yozgat'ın önemli tarım merkezlerinden biri olduğunu söyledi.
Özkaya, üretimi yapılan tüm ürünlerde rekoltenin gayet iyi olduğunu belirterek, "Önce buğday ve arpada daha sonra nohutta, mercimekte, özellikle bu yıl tohum dağıtımı yaptığımız yağlık ayçiçeğinde güzel verim alındı. Güzel bir sezon geçirdik." dedi.
Üreticilerin şeker pancarı hasadına da başladığını dile getiren Özkaya, bu üründe de beklentilerin yüksek olduğunu ifade etti.
Özkaya, "Yaklaşık 110 bin dekara pancar ekildi. 650 bin ton rekolte beklentimiz var. Geçen yıla göre bereketli bir sezon geçirdik. Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak her zaman üreticilerimizin yanındayız, ekiplerimizle arazideyiz. Yozgat üretmeye devam edecek." diye konuştu.
"BU YIL BEKLENTİMİZ YÜKSEK"
Özlüce köyündeki çiftçilerden Süleyman Çatalyürek, 55 dekarda şeker pancarı ürettiğini belirterek, rekoltenin geçen yıldan daha iyi olduğunu söyledi. Çatalyürek, "Bu yıl verim iyi, rekoltemiz dekara yaklaşık 7 ton civarında." dedi.
Mehmet Ali Nemli de bu yıl 220 dekar alanda şeker pancarı ürettiğini anlattı. Geçen yıl kuraklıktan dolayı verimin düştüğünü dile getiren Nemli, "Bu yıl beklentimiz yüksek. Allah'a şükür verim güzel." ifadelerini kullandı. »AA

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