60 milyonu geçti

"Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye Toplantısı", Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında başladı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Oktay, siber güvenlik ve yapay zeka alanında yaptıkları çalışmalara her geçen gün bir yenisini ekleyerek dijital dönüşüme öncülük etmeyi sürdürdüklerini ifade etti.

“TÜRKİYE.GOV.TR BUGÜN, 60 MİLYON 23 BİN 454 KULLANICI SAYISINA ULAŞTI”

e-Devlet Kapısı’nın her geçen gün zenginleşerek daha çok vatandaşa ulaştığını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Gururla ifade etmek isterim ki e-Devlet'in kısa yolu turkiye.gov.tr bugün, 60 milyon 23 bin 454 kullanıcı sayısına ulaşmıştır. Yani oransal olarak e-Devlet kullanıcısı olabilecek 15 yaş üstü her 10 kişiden 9’u şu veya bu şekilde Dijital Türkiye’nin kapısını açıyor. 6 bin 666 kamu hizmetini barındıran e-Devlet Kapısı’nın başarısı sadece kaç kişiye hangi sayıda kamu hizmetini sağladığıyla değil bu dijital hizmetlerin milletimizin beklentilerini karşılama oranıyla da kendini göstermektedir” dedi.

“VATANDAŞLARIN YÜZDE 95’İ TURKİYE.GOV.TR’Yİ MEMNUNİYETLE KULLANMAKTA”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay konuşmasını şöyle sürdürdü: “Düzenli olarak yürütülen ‘e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi’ sonuçlarına göre; vatandaşlarımızın yüzde 95’i turkiye.gov.tr’yi hamdolsun memnuniyet ve beğeniyle kullanmaktadır. Avrupa Komisyonu’nun 2022 yılı e-Devlet Kıyaslama Raporu’na göre ülkemiz; 'İkametgahım’ bütünleşik hizmetiyle 35 ülke arasında 1’inci sırada yer almış durumdadır. Ayrıca, e-Devlet uygulamalarında, Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde bir skor ile 35 ülke arasında 20’nci sıradan 16’ncı sıraya yükselmiştir. Cumhurbaşkanımız liderliğinde her zaman daha iyiyi hedefleyen bir hükümet olarak Dijital Türkiye alanında da daima daha iyi için gayret sarf ediyoruz.”

e-Devlet Kapısı’nın işleyişine dair vatandaşlardan alınan geri bildirimler ışığında Dijital Türkiye çalışmalarında yeni ufuklara ilerlediklerini dile getiren Oktay, “Bunların yanı sıra kamu-iş dünyası dijital entegrasyonu hedefiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile devam eden iş birliği çerçevesinde kamu olarak e-Devlet alt yapı çalışmalarını uzun süreden beri hazır hale getirdik. Odalarımız veri paylaşımını tamamladığında oda bilgileri kamu kurumları ile tam entegre edilmiş olacak ve kamu-özel sektör eş güdümü güçlenecektir. İş dünyamızın odalardan hizmet alma süreleri hızlanacak ve kaliteleri yükselecektir. Çalışmayı henüz tamamlamayan sanayi ve ticaret odalarının gerekli hassasiyeti en hızlı şekilde göstereceğine inanıyorum” diye konuştu.

“ASKERLİK İŞLEMLERİNİN TAKİBİ VE VERASET İŞLEMLERİNİ ÇEVRİMİÇİNE TAŞIYAN EKRAN HİZMETE SUNULACAK”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, iki yeni hizmetin e-Devlet Kapısı çerçevesine alınacağını bildirerek şunları söyledi: “Araçlarım, İkametgahım, Hac ve Umre İşlemleri ve Çalışma Hayatım ekranları gibi çok yakında askerlik işlemlerinin baştan sona takip edileceği ‘askerliğim’ ve veraset işlemlerini çevrimiçine taşıyan ‘varis-muris’ ekranı milletimizin hizmetine sunulmuş olacak. Yüksek memnuniyet oranıyla ilk günden bu yana başarı hikayeleri yazan Dijital Türkiye Kapısı’nı kullanıcı dostu ve her yaştan vatandaşımızı hedefleyen bir yaklaşımla geliştirmeye devam edeceğiz. Geçmişten bu yana bürokrasiyi azaltmaya ve Dijital Türkiye adımlarına öncülük eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yakın takip ve destekleri için şükranlarımı sunuyorum.” »İHA