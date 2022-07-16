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6 ayda 11 kişi öldü

Yozgat’ta bu yılın ilk yarısında 428 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

16 Temmuz 2022 Cumartesi 02:11
6 ayda 11 kişi öldü

Bu kazalar sonucu 11 kişi hayatını kaybederken 813 kişi de yaralandı.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Haziran ayında Türkiye’de meydana gelen trafik kazalarının istatistiklerini açıkladı.
Verilere göre Yozgat’ta Haziran ayında 87 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 2 kişi öldü, 166 kişi de yaralandı. Yozgat’ta Haziran ayında meydana gelen maddi hasarlı kaza sayısı ise 84 olarak açıklandı.
Kentte bu yılın Ocak ve Haziran aylarında 428 ölümlü ve yaralanmalı kaza gerçekleşti. Bu kazalar sonucu 11 kişi hayatını kaybederken 813 kişi ise yaralandı. Yozgat’ta bu yılın ilk yarısında meydana gelen maddi hasarlı kaza sayısı da 532 olarak kayıtlara geçti. »Haber Merkezi

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6 Ayda 11 Kişi öldü
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