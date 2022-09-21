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5’incisi açıldı

Sorgun ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından 5’inci müstakil 4-6 yaş Kur’an Kursu hizmete açıldı. 

21 Eylül 2022 Çarşamba 02:11
5’incisi açıldı

Ahmet Efendi Mahallesinde hizmete açılan 4-6 yaş Kur’an Kursu açılışını hayırseverler ve vatandaşlar katıldı. Kur’an Kursu binasının 6 sınıflı 120 öğrenci kapasiteli olduğunun altını çizen İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, yeni bina ila daha kaliteli ve güzel eğitim vereceklerini söyledi. 
Yeni bina artık öğrencilerin hizmetinde olduğunu ifade eden İlçe Müftüsü Kayış, “Bu kursumuzun yarısını yaptırarak bizlere büyük katkı sağlayan Hayırsever Avni İpek kardeşimize ve diğer hayırseverlerimize çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarını kursumuza yazdıran değerli velilerimize teşekkür ediyoruz. Şu anda öğrenci sayısı 75 civarında. Sorgun halkımızdan bu kursumuzu tam kapasite doldurmalarını ve bu kursumuza sahip çıkmalarını bekliyoruz. Sorgunumuza hayırlı uğurlu olsun” dedi.
»Haber Merkezi
 

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5incisi Açıldı
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